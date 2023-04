Andrés Manuel López Obrador, el hombre, es un personaje tan asimilado en la política nacional, que en ocasiones no alcanzamos a ver lo que hay detrás. Me refiero al hombre y político, no al mandatario. Digo esto porque proyecta una imagen de humildad y de ser tan ‘terrenal’ como cualquier otro vecino. Tan así, que ya perdí la cuenta de las veces que ha venido a Sinaloa. Dudo que otro presidente en todo un sexenio haya visitado el estado de los once ríos, más que AMLO en 3 o 4 años de gobierno.

En mi opinión, AMLO es por mucho, mejor político que gobernante. Sus carencias de equipo y visión de gobierno las compensa con una pericia política inusitada. En una tertulia comentaba que López Obrador hace política, y de paso, gobierna.

Le reclaman sedentarismo y edad. Responde con giras apoteósicas que abarcan cinco estados. Los adversarios le cuestionan su postura con Estados Unidos. Respondió con tremendos tuitazos para señalar a los norteamericanos de ambiciosos, de aupar el consumo de drogas y tener una política por demás laxa en cuanto a venta de armas.

No registro en la historia del México moderno y contemporáneo a un presidente con esa ‘agresividad’ para contestarle a ‘los gringos’.

AMLO en Culiacán, Sinaloa

A ver, en política poco y nada es casual. Y mucho menos si proviene de Andrés Manuel López Obrador. El presidente tiene un tino milimétrico para sus jugadas políticas.

De tanto en tanto, hay que poner orden en el corral del vecino… digo, pa’ que no se haga relajo de este lado. Me refiero a que AMLO vino a respaldar al gobernador Rubén Rocha Moya porque los adversarios envían señales que pueden confundir a la base.

López Obrador le respondió positivamente la gestión para el precio de garantía a productores, también anunció la compra de un millón de toneladas de maíz. Al mismo tiempo, dejó mensaje de que el conflicto con la UAS lo resolvería el mandatario sinaloense. Y cito: “Yo apoyo al gobernador. Yo creo que Rubén va a poderlo resolver bien con diálogo sin permitir la corrupción y al mismo tiempo respetando la autonomía”. Lapidario mensaje de sentencia política con destinatarios en la UAS y el PAS. En política hay sorprendidos, pero sorpresas No. De esto hablaremos a detalle el día de mañana.

Por su parte, el proyecto de los Bancos de Bienestar se fortalece. Que el mandatario nacional se reuniera con todos los servidores de la nación me parece significativo. Son ellos quienes de primera mano escuchan, atienden y dan la cara a la sociedad. Son 60 sucursales del Banco de Bienestar que abrirán próximamente en nuestro estado. Que además fungirán como oficinas gestoras del gobierno de la cuarta transformación.

Hoy la buena noticia es el gran avance en materia de comercialización de granos. El presidente lleva la tarea con el tema de los precios para el trigo y la importación ilegal de camarón. Me parece que pronto habrá noticias. Mientras, la señal que baja es justamente la de corresponderle al pueblo sinaloense.

La gira culminó con el recorrido de supervisión en la presa Santa María. Un relevante proyecto hidráulico para el sur del estado. La pernocta presidencial sería en el puerto de Mazatlán.

#EsJuanDeDios

Que me disculpe el alcalde ‘culichi’, pero es en mi opinión, la primer ‘corcholata’ sinaloense para encabezar el proyecto electoral de la 4T en el estado este 2024. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en noviembre del año pasado en el marco de su informe de labores. El presidente de la capital tiene tablas y aprende rápido. Insisto en que necesita mejorar su equipo, pero es joven y con una idea clara de esta nueva izquierda, un perfil que ‘le urge’ impulsar a la cuarta transformación.

Es regla del poder empoderar a los iguales, y por diversas razones Juan de Dios Gámez es digno representante del “rochismo”. El monstruo administrativo que representa gobernar la capital no le ha devorado, y, al contrario, cada vez se nota más suelto y aterrizando correctamente la política y gobierno en Culiacán.

Para finalizar, trascendió en video el efusivo saludo del presidente a Juan de Dios, “¡Échale ganas, vas bien!”, le dijo. Es un guiño tremendo. Creo que al alcalde le toca hacerle caso al jerarca morenista, poner los pies en la tierra y echarle más ganas. Si lo hace así, seguro le irá bien.

Vanessa Félix

Twitter: @vanessafelixmx