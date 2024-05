Interrumpimos nuestra habitual programación política para explicar los motivos por los cuales considero que la final entre el América y el Cruz Azul en el estadio Azteca fue un vil robo.

1. Opinión de un miembro del VAR de que no hubo falta: “Yo creo que el de América arrastra el pie, no veo falta, él provoca el contacto, arrastra el pie para provocar el contacto. A mí no me parece penal, ya está arrastrando el pie desde antes Reyes”, señaló el árbitro Christian Kiabek ante la contorsión histriónica de Israel Reyes en una serie de audios difundidos por “transparencia” hace unas horas.

2. En estos mismos audios, compartidos por la Comisión de Árbitros, se escucha que uno de los analistas del video exclama ¡a huevo! ¿Favoritismo grosero a favor del América?

3. En una toma que lució por su ausencia en transmisiones de “algunos canales” se observa que el jugador de Cruz Azul, Carlos Rotondi, va a la pelota, mientras que Reyes ya está dejándose caer para “vender” el penal.

4. El “bicampeonato” del América y el obtener el quinceavo título revaloriza la marca de los azulcremas... justo cuando el equipo ha comenzado a cotizar en la bolsa de valores desde febrero de este año.

La final de la Liga MX fue un verdadero robo a un equipo que ha asumido su posición de cordero de sacrificio en sus finales ante el América (por cierto, fue rarísimo que el prófugo “Billy” Álvarez reapareciera horas antes del partido decisivo). Luego que no se hagan los sorprendidos en la Liga MX cuando la afición comience a abandonarlos.