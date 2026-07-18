Durante años, los analistas y buena parte de la clase política lo dieron por liquidado. El hijo del expresidente, decían, era más bien un operador familiar, un nombre que pesaba por el apellido pero que carecía de olfato propio. Se equivocaron. Andrés Manuel López Beltrán ha demostrado ser un político más hábil de lo que muchos imaginaban. Con errores, sí, pero también con un instinto que lo ha llevado a sobrevivir y reposicionarse en un entorno hostil.

Los medios siempre lo subestimaron. Lo retrataron como el heredero torpe, el que operaba a la sombra sin mayor proyección. Pero mientras los reflectores se concentraban en otros nombres más ruidosos, López Beltrán tejía en silencio. Y los resultados están a la vista.

Lo mejor que pudo hacer fue renunciar a la secretaría de Organización de Morena. La posición era demasiado expuesta para alguien que prefiere moverse con discreción. El desgaste diario, las críticas constantes y la visibilidad que atrae toda clase de fuegos amigos y enemigos lo tenían en la mira permanente. Al salir, no perdió lo construido. Al contrario. Sus cuadros siguen colocados en posiciones clave del partido, le guardan lealtad y operan con autonomía. Los más de diez millones de afiliados que ayudó a sumar siguen ahí. Nadie en Morena habla mal de él en público y su nombre sigue sonando con futuro. Se quitó el lastre de un cargo que ya no le servía y conservó la estructura.

Ahora juega con ventaja. Utiliza una estrategia de señuelo que pocos han sabido leer con claridad. La búsqueda de una diputación federal por Tabasco y la presencia de su tío en la secretaría de Gobierno del estado han alimentado la especulación natural en los pasillos del círculo rojo: que López Beltrán busca construir su candidatura a la gubernatura. Es una lectura lógica, casi obvia. Pero el tabasqueño no tiene interés real en gobernar esa entidad. Su proyecto sigue siendo el mismo que planteó desde su primer discurso público relevante: la Ciudad de México.

Tabasco es la cortina de humo perfecta. Sirve para garantizar un paso sin mayores costos hacia la cúpula política nacional. Su interés inmediato ni siquiera está en el distrito VI. Lo que realmente busca es la JUCOPO. Desde ahí planea construir las bases de su proyecto hacia el 2030, con la capital como objetivo central. Es una movida que requiere paciencia, alianzas y discreción. Cualidades que, contra lo que muchos creían, Andrés Manuel ha cultivado con cuidado.

¿Tiene oportunidades de lograrlo? Sí. Pero el siguiente tramo no será sencillo. La disputa por la JUCOPO el próximo año será feroz. Ricardo Monreal quiere mantenerse en el cargo. Varios gobernadores salientes no se descartan. Nombres como Luisa Alcalde, Rosa Icela Rodríguez, Ariadna Montiel, Ramírez Cuéllar, Dolores Padierna, Olga Sánchez Cordero, Sergio Gutiérrez Luna o Arturo Ávila tienen perfiles y ambiciones legítimas para esa posición. López Beltrán tendrá que demostrar que es más hábil que todos ellos. Sabe, además, que el apellido solo no alcanza. Ahí está el reto real.

En un partido donde las lealtades se miden en resultados y capacidad de maniobra, Andrés Manuel López Beltrán ha mostrado que entiende el juego. No busca el protagonismo diario ni las declaraciones explosivas. Prefiere el trabajo subterráneo, la colocación de piezas y la construcción de redes que perduren más allá de un sexenio. Mientras otros queman capital político en batallas visibles, él acumula en silencio.

El futuro dirá si esa estrategia silenciosa le alcanza para el salto mayor. Por ahora, lo que queda claro es que subestimarlo sigue siendo un error común. López Beltrán no es solo el hijo del expresidente. Es un operador que ha aprendido a moverse en las sombras y salir fortalecido. Y eso, en la política mexicana actual, no es poca cosa.