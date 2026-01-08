Con todos los sucesos políticos que están ocurriendo, incluyendo la detención personalizada del presidente Nicolás Maduro , lo cual no voy a criticar porque creo que hay un trasfondo mucho más profundo del que se conoce, sí comento que no debería arrestarse a un mandatario de esa manera, ya que se abre la puerta para que cualquier presidente o dirigente de cualquier país del mundo pudiera ser detenido y trasladado de la misma manera, independientemente de las razones existentes, además de que acaban de quitarle el sueño a muchos niños latinoamericanos de llegar a ser presidentes de su país.

Pero el peor enemigo de Venezuela histórica y circunstancialmente hablando debería de ser Cuba, y no los Estados Unidos.

Fue en Cuba donde operaron al entonces presidente venezolano y bolivariano Hugo Chávez, con las consecuentes complicaciones que finalmente lo condujeron a dejar ésta vida, el 5 de marzo del 2013. Chávez ya había superado al cáncer, al parecer de colon, que padeció, él mismo dijo que ya se había curado, además que ya había sobrepasado la expectativa de vida para ese cáncer, igual que también lo hizo el gran Pelé; hay videos de Hugo Chávez antes de viajar a Cuba en excelentes condiciones generales, hasta obeso, lo que no ocurre cuando una persona padece de cáncer, únicamente sin cabello por efectos de quimioterapias, pero con muy buen aspecto, repito, hasta bailando, no se necesita ser médico para deducir que una persona en esas condiciones por lo menos podría vivir 5 años más.

Hasta se rumoró que Hugo Chávez falleció en Cuba y su cuerpo fue trasladado a Venezuela ya sin vida, valga la redundancia.

Así que fue Cuba, apoyada por intereses internacionales, quienes decidieron intentar apagar la llama del chavismo, que históricamente, me atrevo a asegurar, fue la segunda más luminosa de Latinoamérica después de la del Ché Guevara.

Y Cuba se sigue enriqueciendo con la venta de sus puros a nivel mundial, que por cierto, son los mejores que existen, pero ojalá que algún día se sepa que hace Cuba con más de 100 mil millones de dólares al año que obtienen de la venta de sus puros, incluyendo a los de marca Cohiba y Romeo y Julieta, éstos últimos eran los que más fumó el mismo Winston Churchill.

Nota agregada: recomiendo la lectura del artículo intitulado: “La verdadera revolución cubana” publicado en la página de Diario Judío el 19 de octubre del 2024.