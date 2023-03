No es la primera vez que sucede una tragedia de este tipo en nuestro país, dónde migrantes centroamericanos son las víctimas y quienes sufren las consecuencias de los errores por parte de las autoridades mexicanas.

Recordemos los accidentes que tuvieron lugar en el estado de Chiapas y en Texas, donde ambos casos cobraron la vida de medio centenar de migrantes procedentes de diversos países de Centroamérica.

Nuevamente se vuelve a suscitar un terrible “accidente” en Ciudad Juárez, Chihuahua, dónde los migrantes se encontraban en una estancia temporal y que según un vídeo que circula en diferentes medios de comunicación, se puede observar cómo las personas ahí recluidas pudieron haber sobrevivido si las autoridades que se encontraban en el lugar hubiesen actuado de forma correcta.

El peligro de ser migrante

Es eso, no sabes qué destino te espera, no sabes qué día dejarás de estar con vida, los accidentes de personas ilegales son constantes, lamentablemente y aunque se escuche mal, el ser migrante es un grave peligro, no solo tiene que lidiar con las autoridades migratorias o con los traficantes de personas, también es un reto poder vivir en el trayecto desde el punto de partido hacia el destino.

La travesía en México no es nada fácil, es un riesgo que muchas personas están dispuestas a afrontar al salir de su país y entrar al nuestro, lamentablemente las necesidades son tan graves que se ven obligados a emprender el viaje.

¿Quiénes son los responsables?

En el vídeo se logra ver cómo los guardias del lugar pudieron haber abierto las rejas para que dichas personas salieran, ¡pero no fue así!, decidieron dejarlos en el lugar sin la posibilidad de salir para salvarse del incendio. No importa quién o por qué haya sucedido, el caso es que a las víctimas no les dieron las posibilidades de ponerse a salvo por decisión de personas inhumanas que aparecen en el clip.

Los principales responsables son el Director del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño Yañez, el Secretario de Gobernación Augusto López Hernández y el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, así mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sí el presidente cumple su palabra que desde su campaña ha prometido, volarán cabezas tanto en Migración como en la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores.

Ahora le tocó a Andrés Manuel, como los casos de la Guardería ABC y Ayotzinapa, dónde AMLO acusaba a los presidentes en turno de ser los responsables, ahora él debe asumir la suya, dónde él es parte del problema de este lamentable hecho.

Ya los senadores de Morena hicieron lo suyo, al rechazar la propuesta de la Senadora Kenia López para exigir la renuncia de Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Francisco Garduño, así como de comparecer ante el senado por sus responsabilidades ante estos actos, ahora todo queda en manos del presidente.

Ya queda de usted cómo quiere ser recordado en la historia de México, también queda de usted si en su administración admite a los responsables de 40 migrantes muertos .

Twitter: @pipemx