“No me mires, no me mires

No me, no me, no me mires

No me mires, no me mires, déjalo ya

Que hoy no me he puesto el maquillaje (Hey, hey, hey)

Y mí aspecto externo es demasiado vulgar

Para que te pueda gustar…

Sombra aquí, sombra allá

Maquíllate, maquíllate

Un espejo de cristal

Y mírate y mírate.”

MECANO