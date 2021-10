México.- Tras la difusión de un video en donde se aprecia al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pío López Obrador, recibir dinero en efectivo de David León, el mandatario federal ha realizado varios pronunciamientos sobre el caso.

El hermano del presidente AMLO, Pío López Obrador, ha sido acusado por presuntamente recibir “aportaciones” para fortalecer a Morena de cara a las elecciones que se realizaron en 2018. Según los videos difundidos en 2020, Pío habría recibido alrededor de 1 millón 400 mil pesos en 2015.

Ante estas acusaciones, el pasado 9 de julio, el presidente AMLO ha señalado que la filtración de estos videos se trata de una “campaña negra” por parte de sus adversarios para perjudicarlo.

Al continuar las acusaciones en contra de su hermano, AMLO insistió el 22 de agosto a las autoridades correspondientes investigar tanto a Pío López Obrador, así como a su exdirector de Protección Civil, David León Romero a fin de comprobar su inocencia.

Debido a las sospechas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente AMLO aseguró el pasado 25 de agosto que se encuentra dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) de ser necesario.

“Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y participar en todo lo que se me involucre. En este caso de mi hermano claro que voy (a declarar), si me convocan de la Fiscalía”.

AMLO