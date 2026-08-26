Un mapa reciente de Visual Capitalist, con datos de Fortune Global 500, ubica a las treinta corporaciones más grandes del planeta: 10.5 billones de dólares en ingresos combinados, una cifra comparable al PIB de varias potencias medias. Ninguna es mexicana. Lo que comparten esas empresas —campeones estatales chinos, gigantes tecnológicos estadounidenses, conglomerados manufactureros asiáticos y europeos— es un sistema educativo que produce ingeniería y ciencia aplicada de clase mundial de forma sostenida, no episódica. México, siendo la quince economía más grande del mundo y el principal socio comercial de Estados Unidos, no aparece. Puebla es, hoy, uno de los mejores laboratorios para entender por qué.

El punto de partida. En el primer trimestre de 2026, Puebla captó 663.8 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa: sexto lugar nacional, 2.81% del total del país. Es una cifra que habla de confianza: empresas que ya nos eligieron y deciden quedarse. Según la Secretaría de Economía federal, esa cifra correspondió íntegramente a reinversión de utilidades de empresas ya instaladas. El siguiente escalón natural —y la gran oportunidad que tenemos enfrente— es traducir esa confianza en inversión verdaderamente nueva que diversifique la vocación productiva del estado. Los cinco estados líderes —CDMX, Edomex, Nuevo León, Baja California y Jalisco— concentraron el 75.6% de toda la IED nacional del trimestre; Querétaro, no Puebla, lideró la captación de inversión nueva. Y en anuncios de inversión 2026-2027, Puebla ocupa el cuarto lugar por monto (2,651 mdd) pero el lugar 30 de 32 por empleos generados: apenas 514, frente a los más de 8,000 de Coahuila o Querétaro.

Lo que sí tiene Puebla. La segunda matrícula universitaria más grande del país; el campo geotérmico de Los Humeros —energía limpia las 24 horas, exactamente lo que exige un centro de datos o una planta de semiconductores—; reservas de carbonato de calcio de alta pureza, insumo clave para manufactura farmacéutica; infraestructura hospitalaria instalada, y el proyecto Yankuilotl, que ya ensambla semiconductores a razón de 200 mil componentes por hora y opera una fábrica de software. Es uno de los aciertos más claros del gobierno del gobernador Alejandro Armenta, y su verdadero potencial se libera cuando se consolida como política de Estado: con vinculación curricular sostenida y métricas públicas de empleo de alta gama que multipliquen su alcance.

La oportunidad farmacéutica que nadie está capturando. México importa entre el 80% y 90% de los principios activos farmacéuticos que consume, casi todos de China e India. El mercado global de APIs vale entre 240 y 260 mil millones de dólares, y Norteamérica — mercado al que Puebla accede vía T-MEC— concentra casi la mitad. Argentina y España construyeron, sin más ventajas naturales que las que ya tiene Puebla, industrias de pruebas clínicas y manufactura farmacéutica de escala mundial: Argentina genera más de 700 millones de dólares anuales en divisas por ensayos clínicos; España exporta 17 mil millones de euros en fármacos al año y genera 270 mil empleos. Lo hicieron con regulación ágil y política sostenida durante décadas, no durante un sexenio.

El siguiente paso. El diagnóstico ya existe y la voluntad política también: la alineamos con claridad en el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum y en la visión de soberanía tecnológica que el gobernador Armenta ha puesto como bandera. Lo que sigue es traducir esa visión en arquitectura institucional: una agencia de atracción de inversión profesionalizada, con presupuesto propio, inteligencia de mercados y un programa de aftercare que retenga y multiplique la inversión que ya confía en nosotros. Estimaciones independientes sitúan el costo de instalar una oficina de este tipo en el orden de 29 millones de dólares: modesto frente a los más de 36 mil millones que México capta anualmente en IED, y frente al tamaño del salto que Puebla está en condiciones de dar.

Puebla ya crece por encima del promedio nacional (4.02% frente a 1.2-2.3% proyectado para México en 2026) y se ha planteado llegar a 4.3% hacia 2030. Es una meta al alcance de la mano si se sostienen tres condiciones: que el T-MEC se defienda con firmeza como la vía para competir frente a China desde la integración regional; que la inversión que llegue sea, cada vez más, inversión nueva; y que la infraestructura energética —con la geotermia como ventaja distintiva— crezca al ritmo de la demanda industrial. El mapa de las treinta empresas más grandes del mundo es, sobre todo, una invitación: Puebla ya tiene el talento, la energía limpia y la vocación productiva. Con la arquitectura institucional adecuada, es cuestión de tiempo para que, dentro de una generación, un nombre poblano aparezca ahí.