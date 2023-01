Genial, sí. Es lo que pienso de Enrique Krauze, un hombre bueno entregado al estudio, pero… cuando habla de Andrés Manuel pierde el piso.

Entiendo que al historiador Krauze no le guste el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que resulta incomprensible es que, solo por odio al tabasqueño, compare al México actual con el de 1915.

Leo el artículo de Krauze publicado este domingo en Reforma y no puedo creer que un intelectual tan destacado lance afirmaciones de plano absurdas: “El dolor de nuestro tiempo no ha sido menor que el de 1910 a 1920 y obligará a actuar”. ¿En serio?

Como Krauze ve a México en ruinas —conste, me resulta imposible coincidir con el historiador—, vaticina que algún día “llegará el momento de la reconstrucción”, en el que “varias generaciones tendrán que participar en la titánica tarea”.

La misión de quienes reedifiquen a la nación que AMLO destruyó —insisto, este es un diagnóstico que nomás no se sostiene—, no será una misión distinta “a la que asumieron hace un siglo los jóvenes pertenecientes a la llamada ‘Generación de 1915′, que vivieron la Revolución”, a quienes “movía el deseo de aliviar el inmenso dolor acumulado por diez años de lucha fratricida”.

Semejante tremendismo no adorna a un estudioso normalmente serio y desapasionado como Enrique Krauze.

¿Qué ve destruido Krauze? ¿El sistema democrático? Por favor, Enrique, ¡¡¡no ha habido una sola denuncia de fraude electoral durante el gobierno de AMLO!!!

¿Molesta a Enrique Krauze que Morena esté ganando casi todo? Con la pena, querido Enrique, pero si eso decide la gente, debemos respetarlo, ¿o solo somos demócratas cuando triunfa el partido que más nos conviene?

¿Enoja a Krauze que hubo cambios a legislación electoral que no le parecen adecuados al historiador? Democráticamente los aprobó la mayoría en el poder legislativo. Si son inconstitucionales lo dirá la corte y no se aplicarán. Si no lo son, tendremos que aceptar las nuevas reglas.

¿La molestia es por los actos anticipados de campaña, por cierto de militantes de todos los partidos? Si son realmente graves los castigará el tribunal electoral, el mismo de sexenios anteriores, del que nadie, ni Krauze, se quejaba.

¿Enrique Krauze está indignado porque AMLO propuso a cuatro juristas para llegar a la SCJN? Dos ya evidenciaron que no defenderán los proyectos del presidente de México. Seguramente Enrique aplaude a la ministra Margarita Ríos Farjat y al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. ¿Les ovacionaría si se diera el caso de que, por sus propias convicciones jurídicas, no vieran inconstitucional el famoso plan b electoral? Por cierto, el poder judicial lo encabeza ahora una mujer cuya ideología es contraria al pensamiento de Andrés Manuel, y el presidente se aguanta y ya; a lo más que llega el tabasqueño es a criticar a ministros y ministras, algo a lo que tiene derecho. ¿O no se vale expresar el desacuerdo, señor Krauze?

¿Le parece horrible a Enrique que una ministra haya plagiado su tesis de licenciatura? No tiene AMLO la culpa de que el rector de la UNAM sea tan timorato que no se atreva a quitarle el título.

¿Ve Krauze tan dañino que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá rechacen la política energética de la 4T? Están en su derecho. Han amenazado con empezar fuertes pleitos contra México, pero del amago no han pasado y me parece que de ahí no pasarán. Como bien dijo en Nexos Jorge El Güero Castañeda, preferirán esperar a que cambie el gobierno, a ver si con la próxima administración se entienden mejor. Por lo menos Biden y Trudeau no reclamaron nada cuando a principios de enero visitaron nuestro país. Supongo que Krauze aceptará que le fue muy bien a AMLO en la cumbre de gobernantes de América del Norte. ¿O es tanto el enojo que no ve nada positivo en la 4T?

¿Insiste Krauze en lo terrible que fue cancelar el aeropuerto de Texcoco para levantar el AIFA? A mí me agrada el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por bello y funcional. Estoy seguro de que el querido Enrique Krauze no ha visitado el AIFA. Le suplico que lo haga, le va a encantar.

¿O la molestia de Enrique Krauze se debe a que una mujer encabece el Banco de México? No sé qué enoje más en ciertos sectores, si el hecho de que Victoria Rodríguez Ceja sea mujer o que no pertenezca al grupo de economistas neoliberales, casi todos del ITAM, que dominaron los gabinetes económicos durante décadas —no necesariamente para bien—.

¿Le duele a Krauze que en la actualidad haya nueve gobernadoras? Nunca las mujeres habían tenido tanto poder. ¿Es malo eso, Enrique?

¿La contrariedad viene del hecho de que la corte suprema haya elegido a Norma Piña como ministra presidenta? ¿Le duele a Enrique Krauze? ¿Quería el historiador a don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena al frente del poder judicial? Gutiérrez intentó llegar al cargo, se movió, negoció y casi lo logra, pero al final perdió. ¿No quedamos en que así es la democracia? Y reitero: qué maravilla que la ministra presidenta sea mujer.

¿Piensa Krauze que es indecente que reciban apoyos de parte del gobierno millones de personas, desde viejitos —como Enrique y yo— hasta jóvenes estudiantes? A mí me parece algo muy justo.

¿Ve Enrique como una tragedia que sea mujer quien encabece las encuestas de preferencias electorales aplicadas desde hace un año para ir analizando el proceso presidencial de 2024? ¿O más bien la bronca no obedece a que Claudia Sheinbaum sea mujer, sino a su ideología idéntica a la de AMLO?

¿Lastima a Enrique no haya terminado la guerra contra el narco? Ojalá Krauze recuerde que la inició Felipe Calderón —sí, sin duda para intentar que se olvidara un enorme fraude electoral— y que Peña Nieto no hizo nada para pacificar a México, y ojalá el historiador también recuerde que el esposo de Margarita Zavala entregó el diseño de la estrategia bélica y la jefatura de las operaciones de combate a Genaro García Luna, a quien ahora mismo se está juzgando en Estados Unidos acusado de haber trabajado no para el gobierno de México, sino para el cártel de Sinaloa.

¿O —perdón, Enrique, por elemental sentido analítico debo preguntarlo— el enojo es porque ha disminuido el gasto del gobierno federal en publicidad? A mí sí me enoja, pero me aguanto y ya. Eso nos afecta a todas las personas que hemos invertido en este negocio. Pero si no somos capaces de sostenernos con otras fuentes de ingresos —de aportaciones de la gente, de ventas a empresas privadas—, mejor será que cerremos los medios de comunicación que administramos para dedicarnos a otra cosa.

En fin, si beneficiar a la oposición fue lo que Enrique Krauze pretendió con su artículo de Reforma en el que ve al México actual tan en ruinas como el de 1915, felicidades, buena puntada. Pero si quiso ser lo que él siempre ha sido, un intelectual objetivo, esta vez falló.

Gertz Manero, los rumores

Ayer circuló con fuerza en redes sociales el rumor de que había fallecido el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Afortunadamente era una noticia falsa, una de tantas que nacen en Twitter, alteran a muchas personas y después se olvidan.

Al rumor lo acompañaba la especulación acerca del sustituto de Gertz en la Fiscalía General de la República. Se mencionó al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pero lo cierto es que él no puede ser, o no sin cucharear bastante las leyes, sobre todo una llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y es que la Constitución prohíbe a los ministros y a las ministras de la corte suprema trabajar en el gobierno federal dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su periodo en la corte, que si no hay renuncia dura 15 años.

Después de un periodo tan largo, lo que sigue es la jubilación. ¿De qué se espera que vivan ministros y ministras cuando se retiren? De sus pensiones, que me parece son generosas —incluyen, por lo que sé, seguro de gastos médicos— y de lo que hayan podido ahorrar durante los tres lustros que dura el cargo, muy bien pagado por cierto, aunque quizá no tan extraordinariamente pagado como dice Andrés Manuel, pero en cualquier caso más que suficiente para financiar una vida familiar digna.

Creo que Arturo Zaldívar podría ser muy buen fiscal general, pero si AMLO lo propusiera y se encontrara la manera de darle otra interpretación a la Constitución, la más feliz sería Yasmín Esquivel: el escándalo por su tesis quedaría reducido a nada frente al griterío que se armaría por ladear tanto la ley fundamental de México.

Hay otros abogados y abogadas que no enfrentan impedimentos para ir a la fiscalía, en el caso de una renuncia de Gertz Manero, un hombre bastante mayor y, por lo que se dice, con problemas de salud que de todo corazón deseo supere. Doy tres nombres: