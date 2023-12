En otro capítulo de “Las flipantes aventuras del Gobierno Fosfo Fosfo vs la Vieja Política”, su pelea fue trasladada al edificio de la tesorería.

Las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitidas esta semana declararon que los juicios interpuestos por los municipios naranjas de Santa Catarina y Abasolo son improcedentes. Estos municipios de “reciente adquisición” del MC reclamaban que el fondo solo se les estaba entregado a los municipios gobernados por la “vieja política” conocida como el PRI y el PAN.

El gobierno del estado de Nuevo León emitió un comunicado donde dice que no ha sido notificado sobre estas resoluciones ademas que existe un tercer juicio a nivel local donde también hay una suspensión que hace que el fondo no pueda ser liberado. Es decir, se que hay algo que llego a nivel federal pero no me enterado, aunque esto ha salido en todas las noticias del estado. Además, curiosamente, esta notificación sería recibida oficialmente después de diciembre cuando ya no pueden ejercer este dinero.

En un caso que parece novela, varios alcaldes de los municipios a los que no les llegaran los recursos fueron a las oficinas de la tesorería por ahí de la una y veinte de la tarde y no los quisieron atender. Con menos disposición que la segunda caja de un Oxxo, la gente de la tesorería dejo “en visto” a los alcaldes y se fueron a “esconder” en otro lado. Veinte minutos después salió el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, para declarar ante los medios que no se iban a mover hasta que los atendieran y volvió a las oficinas.

Llegó un momento en que los alcaldes quisieron salir y no se les permitía. La escena cayó en lo ridículo cuando Carrillo empezó a hablar por el hueco de las puertas de cristal diciendo que los tenían secuestrados. A las 6:20 pm abrieron la puerta y por fin los dejaron salir.

Es increíble que, en tiempos de internet, correos electrónicos y redes se tarde tanto en “notificar” los sobreseimientos.

Existe la posibilidad de que la Ley de este año siga vigente en el 2024 pues no se ha aprobado un nuevo presupuesto.

Lo más curioso es que Samuel García publicó en redes que los alcaldes del PRIAN quieren robar esos recursos haciendo “circo y desastre” mandando inclusive golpeadores. Eso me hace recordar la escena en el Congreso del Estado donde llego una turba a impedir el nombramiento del alcalde más efímero de Nuevo León, Orozco. Tal vez los “golpeadores” del PRIAN pueden poner en su currículum que fueron a hacer desmanes a la Tesorería y podrían postular para puestos de elección popular como los que hicieron lo mismo en el Congreso.

Este tipo de actos pone en ridículo a todo el estado. No recuerdo este tipo de manifestaciones en Nuevo León y eso que estuvo el Bronco Rodríguez de gobernador y fue bastante folclórico. Mire que me parece más sería la pelea de Poncho de Nigris con Adal Ramones, que lo que penosamente presenciamos la tarde de ayer en edificios estatales.

El dato mas curioso es que el fondo es de 2 mil 500 millones de pesos y el paquete de incentivos que le están ofreciendo a Tesla es de 2 mil 627 millones de pesos . Muy curiosa la coincidencia numérica entre estas dos cifras. Como en la película, Campo de los Sueños, Field of Dreams en inglés, donde Kevin Costner construye un campo de beisbol esperando que leyendas de ese deporte vayan a jugar ahí en forma de espíritu, así anunció el Gobierno del Nuevo Nuevo León el cambio de uso de terreno donde se instalaría la tan mencionada gigafactory. Ojalá esto sea menos imaginario que la construcción del nuevo estadio de los Tigres de futbol.

Mientras tanto, los alcaldes no tendrán esos recursos este año y al parecer el año que viene tampoco.

Galimatías

¿Cómo se contabilizará el gasto que hacen los precandidatos en las precampañas? Aunque de precandidatos no tienen nada y de precampañas tienen poco, los gastos se deberían de reportar al INE, al menos eso sería lo lógico.

Otra cosa, ¿si una precampaña no fue llevada a cabo o solamente duro 45 minutos, como se contabilizan esos gastos? Es para una tarea…