“El que niega el progreso es un impío”. Víctor Hugo

Me atrevo a asegurar que la Inteligencia Artificial (IA) va a desaparecer tal cual, en determinado momento, explico con un solo ejemplo mi aseveración.

Cuando apareció el sistema binario con tarjetas de lectura por medio de las primeras computadoras se impresionó el mundo y la gran mayoría de los seres humanos de esos tiempos, que no pasan de 90 años, por su eficacia en contabilidad y organización numérica y financiera, tanto, que hasta Hitler y sus fieles seguidores lo utilizaron por medio de la marca IBM, que existe hasta nuestros días, aunque en México se renombró: Lanix, para realizar el conteo metódico de exterminio de todos los seres humanos que no pertenecían a su raza aria, descrito en su fatídico manual: Mi lucha, incluyendo obviamente a los judíos, a quienes marcaban con tatuajes en sus antebrazos los números que contabilizaban tecnológicamente con las computadoras IBM que les vendieron empresarios de los Estados Unidos antes de ser enemigos formales.

Era tan eficaz el sistema binario de computación, que jamás se hubieran imaginado las personas que lo crearon ni las personas que lo utilizaron, que la computación avanzaría tanto, que después de 90 años, repito, en un solo teléfono celular actual de los que desarrolló el semita Steve Jobs, cabría toda la información que ellos recabaron en máquinas que ocupaban todo el espacio de un edifico de cinco pisos, además de la telefonía que ofrece el aparato de Jobs, y de las aplicaciones que se pueden incorporar al mismo cada vez más complejas y eficaces, incluyendo a las bancarias.

Así avanza la tecnología, y así nuevos inventos cada vez más sofisticados y prácticos sustituyen a los más innovadores en su momento, como lo ha hecho la computación en general, y lo mismo pasará con la IA eventualmente, aunque ahora, al parecer, por las declaraciones de sus creadores, incluyendo a Mark Zuckerberg, a Elon Musk y a los hermanos Darío y Daniela Amodei, esto estaría muy lejano de suceder, pero no dudamos muchos que dicho cambio se encuentra ya a la vuelta de la esquina, en otra(s) mente(s).

Yo todavía guardo compact discs vírgenes que compré hace relativamente poco tiempo, en los que grababa información de mi computadora con sistema operativo Windows, heredero del MS Dos de Microsoft, que también ya desapareció. Igual que las computadoras que pueden leer dichos compact discs, la mía ya está almacenada, y de ahí surgió la inestabilidad creadora de Bill Gates, el fundador de Windows, quien al verse amenazado por el desplazamiento tecnológico que menciono, decidió utilizar su ingenio y sus riquezas en la fabricación de vacunas, incluyendo las de covid.