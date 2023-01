Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Mira que hemos hablado Que los recuerdos son mentiras Y que inundan la razón Mecano

Sin asumir la responsabilidad sobre los actos de su gobierno, de las incapacidades, ineficiencias o las tragedias que ocurren por falta de atención gubernamental, para AMLO todo es culpa del pasado, de los neoliberales, conservadores, la prensa maligna, académicos e intelectuales, la prensa extranjera o el Parlamento Europeo, de España y los conquistadores, de Porfirio Díaz, la clase media, Calderón y así… todos son culpables menos él y todos atentan contra él y su movimiento.

AMLO siempre resulta la víctima, en especial de quienes lo cuestionan o le exigen resultados y que cumpla con su responsabilidad.

La victimización, una estrategia

En una entrevista que concedió en 2017 haciendo referencia al manual de Joseph Goebbels y Hitler, Epigmenio Ibarra mostró la estrategia de comunicación que AMLO sigue al pie de la letra y, aunque aseguró que convocar a la unidad nacional es un tema del fascismo y de charlatanes, AMLO convoca a la unidad y al igual que Hitler hablaba del “Cuarto Reich”, AMLO habla de la Cuarta Transformación.

Epigmenio señaló que Hitler impulsó el clasismo y el racismo como argumento para ganar las elecciones. Es el mismo discurso que AMLO repite un día sí y otro también.

Hay frases de AMLO que son hechura de Epigmenio como: “Admiramos a los corruptos”, “El que no tranza no avanza”, “El neoliberalismo es el responsable de todos los males”, pero también, infinidad de veces, repite la máxima de Goebbels, líder de la propaganda Nazi: “Una mentira que se repite muchas veces puede llegar a ser verdad”.

AMLO sigue al pie de la letra el manual. Todos los días mantiene la retórica, culpabiliza a los mismos y es víctima de los que ya todos sabemos. Repite y repite hasta el cansancio sin dar argumentos o evidencias que soporten sus dichos.

Los sabotajes

Los padres de los niños con cáncer encabezan un movimiento en contra de su gobierno. Las mujeres que reclaman los feminicidios son activistas patrocinadas por sus adversarios; las víctimas de la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, fueron producto de una conspiración de los conservadores; la degradación de la aviación mexicana es para atentar en contra del AIFA.

En los temas de corrupción en que han incurrido sus hermanos, Pio y Martin, los contratos de su prima Felipa o los de su nuera y la casa gris; el emporio inmobiliario de Bartlett o los actos de sus colaboradores, Alejandro Esquer, Julio Scherer, Ana Gabriela Guevara, Ignacio Ovalle, Rocío Nahle y su esposo y un largo etcétera, todos, sin distingo, son politiquería por parte de sus adversarios o de los conservadores.

Bajo el argumento de que son para descarrilar su movimiento, las denuncias de corrupción y abuso de poder del Fiscal Gertz Manero han sido solapadas y justificadas y ahora, se miente y manipula acerca de su salud, su paradero y sus acciones.

Para AMLO el atentado de Ciro Gómez Leyva fue una estrategia que bien pudo ser un autoatentado financiado por los conservadores y neoliberales para afectar a su gobierno.

La tragedia de la Línea 12 del Metro dejó un saldo de 26 muertos, pero lo que destaca es que los conservadores se aprovecharon para atentar contra la jefa de Gobierno, lo mismo en los demás accidentes o “incidentes inusuales” que se han seguido registrado, lo importante no son las víctimas, sino que son producto de sabotajes .

Es el colmo, defender a Claudia Sheinbaum sin considerar la gravedad de lo que ocurre en el Metro, pero para AMLO son “sabotajes” para hacerla quedar mal, no importan los muertos, heridos ni las pérdidas que sufren miles de usuarios que no pueden llegar a sus centros detrabajo, de estudio o a sus hogares. Eso no le importa. Solo importa justificar su incompetencia.

Vaya, nada más falta que diga que el Ahuehuete que reemplazó a la Palma de Reforma se murió por culpa de los conservadores o que el núcleo de la tierra se frenó y giró en sentido contrario a la superficie para acortar el día y subir los niveles del mar para inundar a Dos Bocas, toda una maquinación del imperialismo.

Twitter: @diaz_manuel