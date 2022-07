La verdad su imagen de el amigo “ranchero” con su sombrero y con aire bonachón, lo hace parecer cercano no solo a AMLO sino a la gente. Y es que físicamente no es tan rubio ni de ojitos tan claros como el exembajador Christopher Landeau, que además no parecía ser tan empático con el presidente de México y varias veces señaló a manera de crítica las espectaculares declaraciones de nuestro presidente.

Pero acá con el amigo Ken Salazar, no sucede esto. Más bien parece más un integrante más de Morena, que embajador.

Porque digo, está bien que el papel de un embajador sea de cordialidad con los presidentes y que políticamente sea correcta esta cercanía, pero ¿tanta?

Ya mero nos falta ver al amigo Ken con pancartas que digan “I Love you so much, Andrés…”. Y es que a cada rato se la vive en Palacio Nacional. (¿Qué no vivirá ya ahí?) y se le ve muy cercano al Presidente AMLO.

La cercanía de Ken Salazar y AMLO

Pero vayamos a lo central: ¿ayuda está cercanía al presiente en su relación diplomática con Biden? Pues yo digo que no y no nada más yo lo opino, ahí está el artículo del New York Times, en donde hoy expresaron su “preocupación” por la cercanía entre el amigo Ken y el presidente de México.

El amigo Ken, dice el NYT, dice que incluso ha retomado el discurso de AMLO de que le fue robada la elección al presidente en el 2006, y se le ha visto aventándole porras más que cualquier otro embajador de Estados Unidos que se haya podido ver. Yo no conozco al Presidente de México ni lo conoceré, pero intuyo que tiene un Don: el de la persuasión. Me parece que el amigo Ken tiene una frágil personalidad y es manipulable, AMLO lo ha “acarreado” a su equipo y de esta forma, sabe que teniéndolo así de cerca, el presidente no tiene que esforzarse mucho más para parecer cercano a la política de Biden o incluso con el mismo Biden.

Ken Salazar da credibilidad al presidente AMLO

El que el amigo Ken esté tan cerca del Presidente le da credibilidad y sustento al presidente de México, o al menos quizá él se sienta más seguro teniéndolo así de cerca.

Pero como bien ya lo han notado expertos y no expertos, es decir todos, hemos notado que esta cercanía no traerá nada bueno para México.

Quizá sí traiga cosas buenas para el amigo Ken, negocios, dinero, puestos dentro de Morena, y más. Pues sí, el amigo Ken anda enamorado del Presidente de México. Se le nota y no lo oculta.Y esto ya generó incomodidad en Estados Unidos y qué pena, pero llevamos por culpa de los dichos del presidente dándoles a nuestro país vecino bastante momentos incómodos, como el último que se aventó el presidente al sugerir que la Estatua de la Libertad debería de ser tumbada si condenan a Assange.Y así. Momentos llenos de vergüenza pero teniendo cerca al amigo Ken todos estos momentos pareciera que desde la perspectiva del presidente, se pudieran suavizar. Pero, insisto, esa es su percepción. La percepción generalizada es que el amigo Ken ya es del equipo AMLO y solo sirve o servirá para los intereses del Presidente a cambio de algo más, sin que esta relación traiga algún beneficio para ambos países.

En fin, segura estoy que acrecentará su popularidad el amigo Ken. Ya sabemos que en México lo popular no siempre es lo mejor, pero es popular.

Así somos… y el presidente lo sabe.

Es cuánto