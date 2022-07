A unos días de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reúna con Joe Biden, el presidente de México propone que se derribe la Estatua de la Libertad de Nueva York, Estados Unidos.

AMLO aseguró en la conferencia mañanera de hoy 4 de julio que es posible que Estados Unidos ya no represente un símbolo de la libertad y por tanto no debería tener el monumento construido a finales del siglo XIX.

En la conferencia mañanera de hoy 4 de julio, AMLO afirmó que, si se condena al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien podría ser extraditado a Estados Unidos, ya no podrá representar la libertad.

“Hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad” AMLO

AMLO: Si condenan a Julian Assange, Estados Unidos no debe tener la Estatua de la Libertad

AMLO reclamó que los medios de comunicación en Estados Unidos como The New York Times no den importancia al caso Julian Assange, quien recientemente interpuso un amparo a su extradición.

Asimismo, dijo que los medios más importantes del mundo deberían de convocar a un encuentro internacional para exhortar al gobierno estadounidense a otorgar un indulto a Assange.

AMLO aseveró que si los medios no intentan buscar la libertad del fundador de Wikileaks, “van a quedar manchados” y les exigió iniciar una campaña para buscar que se desmonte la Estatua de la Libertad, ubicada en Nueva York, Estados Unidos.

¿Qué significado tiene la Estatua de la Libertad?

La Estatua de la Libertad es un símbolo justamente de la libertad, pero también de la democracia .

Este monumento fue un regalo de Francia a Estados Unidos como parte de la celebración por los primeros 100 años cumplidos desde la Declaración de la Independencia, firmada el 4 de julio de 1776.

Estatua de la Libertad (Especial)

Su nombre real es “La Libertad iluminando al mundo” y representa la libertad respecto a la opresión, específicamente en el área política.

La Estatua de la Libertad tiene forma de una mujer, que lleva en una mano una antorcha y en la otra, una tablilla inscrita con números romanos la fecha de la independencia de Estados Unidos. Además, lleva una cadena rota en los pies.

AMLO: Se tratarán temas de la relación bilateral con Estados Unidos en reunión con Joe Biden

Por otra parte, AMLO aseguró que la reunión con Joe Biden será para tratar temas de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, se tomará en cuenta las relaciones que se tienen con Canadá y los países de América Latina.

Asimismo, AMLO aseguró que se tratarán temas de

integración económica

migración

inversión para el desarrollo

visas de trabajo

Además, adelantó que el próximo noviembre de 2022, habrá una cumbre para tratar los temas del T-Mec que se llevará a cabo en México.