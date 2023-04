Sonora Power

El gobernador de mi estado, Alfonso Durazo Montaño es sin duda uno de los activos políticos más fuertes de que dispone el movimiento de la Cuarta Transformación en este momento.

Se trata de un gobernante de alto perfil político, con una vasta trayectoria que lo mismo le permite presumir haber sido el secretario particular de Luis Donaldo Colosio, que haber participado como protagonista de la primer alternancia política que vivió México, a pesar del desastre en que resultó para la transición democrática el gobierno de Vicente Fox Quesada.

Alfonso Durazo Montaño, ha tenido un rol protagónico en los distintos procesos que ha pasado nuestro país en los últimos 35 años.

Es fundador junto al presidente Andrés Manuel López Obrador del movimiento que se convirtió en el partido político Morena, y que de manera silenciosa pero muy ordenada, logró en poco tiempo lo que muchos consideraron imposible, esto es construir un partido político de la nada, solo con el respaldo de los ciudadanos y pasar de la imposibilidad de competir por no tener recursos ni estructura, a ser un fenómeno y un trabuco electoral que logró vencer al bipartidismo PRI-PAN en el 2018, dejando a todos desconcertados con su “Cuarta Transformación”.

Claro, el arma no tan secreta se llama Andrés Manuel, un político único en su carácter, su visión y su trayectoria, que evidentemente ya tiene su lugar reservado en la historia de este país.

Sin embargo, Alfonso Durazo ya es un político que se cuece aparte y que ha consolidado una carrera a partir de su eficacia entre el decir y el hacer.

El sonorense forma parte de la clase dirigente de Morena, y es importante no olvidar que tendrá un papel clave en el proceso de sucesión de Andrés Manuel, al ser él precisamente presidente del Consejo Político Nacional del partido gobernante, lo que significa que jerárquicamente está incluso por encima de Mario Delgado, que es presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

De hecho a Durazo le corresponderá sancionar y organizar el proceso interno para elegir al candidato presidencial y a quienes competirán por las 9 gubernaturas que estarán en juego en el 2024 , lo mismo que quienes sean candidatos al Senado y a las Diputaciones Federales, un proceso que serán tan relevante como la misma elección presidencial, pues sí se trata de consolidar a la 4T, se deberá ganar mayoría en el Poder Legislativo.

Pero hay incluso alguna lectura que tiene al gobernador sonorense como el eventual coordinador de la campaña presidencial, lo que lo llevaría en automático al cargo de Secretario de Gobernación.

Aunque también hay versiones que ya lo dan como potencial candidato a la presidencia, en caso de que algo salga mal en el juego de las “corcholatas”, pues eventualmente el oriundo de Bavispe, Sonora, pudiera ser el “Plan D” del presidente López Obrador, por más que él diga que no va y que está al 100 por ciento con Sonora y su deber como gobernante, al final está claro que la posibilidad de encabezar el gobierno de la República es una misión superior que con gusto él y cualquier político de su talla asumiría .

En preparación para lo que viene, el gobernador está en este momento en un proceso de ajuste de su gabinete de gobierno, hace una semana cambió al titular de la Secretaría de Gobierno Alvaro Bracamonte Sierra, a quien destinó como Secretario Técnico del Consejo Político Morenista, y nombró en su lugar a Adolfo Salazar Razo, joven político que se ha hecho en la 4T y que hoy aparece como la nueva estrella política de ese partido en Sonora. No sobra decir que es de toda la confianza del gobernador Durazo.

Junto a ese ajuste, el gobernador está acabando de darle vuelta a buena parte del gabinete de gobierno, acaba de nombrar a Celida López jefa de la Oficina del Ejecutivo, cargo que antes que ella ejerció Adolfo Salazar. Celida era titular de la Secretaría de Turismo y en su lugar queda Roberto Gradillas, un joven nuevo en la política.

El gobernador también cambió a su secretario particular por segunda ocasión, envió a Jesús David Mendoza a la Coordinación Ejecutiva para la Concertación de Obra Pública y a su ex titular, Carlos Ernesto Zatarain, un priista de vieja guardia, que ha sido 2 veces diputado federal, alcalde de Guaymas y diputado local como subsecretario de gobierno. Como particular del gobernador quedó un joven de corta trayectoria pero alta fidelidad al proyecto del gobernador, de nombre Juan González.

Antes había hecho cambios importantes, por ejemplo en la Coordinación de Comunicación Social, donde colocó a Paulina Ocaña Encinas como la segunda encarga de esa importante área, también designó a la diputada plurinominal Margarita Vélez de la Rocha secretaria de Economía en lugar del titular original, Armando Villa, quien fue enviado a la dirección de vivienda.

De tal modo que como miembros del gabinete original de Durazo quedan 6 elementos que son clave, en Infraestructura Heriberto Aguilar, en Seguridad María Dolores del Río, en salud José Luis Alomía, en Agricultura y Ganadería Fátima Rodríguez, en Educación Aarón Grageda y en Desarrollo Social Wendy Briceño Zuloaga.

Es decir el gobernador parece estar preparando su estructura de gobierno, aceitando la maquinaria, para que se capaz de funcionar sin su presencia y sin su liderazgo. Cualquiera pensaría que Alfonso Durazo sabe que le quedan alrededor de 8 meses al frente de su responsabilidad primaria en Sonora y después… Solo el tiempo dirá.

La política es una cuestión de circunstancias.

