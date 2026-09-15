Ante la persistente amenaza de Moscú, Europa podría verse finalmente obligada a afrontar una pregunta que durante décadas prefirió dejar sin respuesta: ¿podría defenderse con armas nucleares sin depender de Estados Unidos?

La idea dista mucho de ser nueva. Durante la Guerra Fría, varios países europeos consideraron, investigaron o iniciaron programas destinados a desarrollar una capacidad nuclear independiente. Suecia, por ejemplo, investigó la posibilidad de fabricar armas nucleares durante las décadas de 1950 y 1960 antes de abandonar el proyecto. La lógica era sencilla: si la Unión Soviética representaba una amenaza existencial para Europa, ¿podían realmente los Estados europeos confiar la garantía final de su seguridad a otro país?

Hoy, solo dos miembros europeos de la OTAN poseen fuerzas propias de disuasión nuclear: Francia y el Reino Unido. Ambos desarrollaron capacidades nacionales durante la Guerra Fría, aunque sus modelos han evolucionado de manera considerable. La fuerza francesa conserva un alto grado de autonomía, mientras que el sistema británico mantiene una estrecha dependencia tecnológica de Estados Unidos.

Para la mayoría de los miembros europeos de la OTAN, sin embargo, la garantía de seguridad definitiva ha seguido siendo fundamentalmente estadounidense. La disuasión nuclear de la Alianza se ha apoyado principalmente en Estados Unidos, mientras varios aliados europeos participan en acuerdos de intercambio nuclear relacionados con armas estadounidenses.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha comenzado a cuestionar los supuestos sobre los que descansaba ese modelo.

A medida que continúa la agresión del Kremlin contra Ucrania, Moscú ha combinado las operaciones militares convencionales con amenazas y demostraciones nucleares, presiones políticas, ataques cibernéticos, otras modalidades de guerra híbrida e incursiones de drones que han alcanzado o se han aproximado al territorio de otros países europeos. La reiterada retórica nuclear de los dirigentes rusos también ha servido para recordar que estas armas siguen ocupando un lugar central en la concepción estratégica de Moscú.

Para los gobiernos europeos, esto plantea una pregunta incómoda.

¿Qué sucedería si Estados Unidos dejara de estar dispuesto —o políticamente en condiciones— de proporcionar la garantía de seguridad definitiva a Europa?

Una posible respuesta comienza a tomar forma mediante una cooperación europea más estrecha en torno a la disuasión nuclear francesa.

Después de una reunión entre el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el presidente francés, Emmanuel Macron, Finlandia anunció su incorporación a una iniciativa francesa diseñada para fortalecer la seguridad europea mediante la llamada “disuasión nuclear avanzada”.

El anuncio es importante no porque Finlandia esté adquiriendo armas nucleares.

No lo está haciendo.

Refleja, más bien, un intento de dar una dimensión europea más amplia a las capacidades nucleares que ya existen en el continente.

Finlandia y Francia ya cooperan estrechamente dentro de la OTAN, entre otras cosas mediante la participación francesa en las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la Alianza en Finlandia. Pero la dimensión nuclear lleva potencialmente esa relación a un terreno mucho más delicado desde el punto de vista estratégico.

Antes de Finlandia, nueve países europeos ya se habían incorporado a la iniciativa: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia y el Reino Unido.

El concepto es relativamente sencillo.

Sus implicaciones estratégicas no lo son en absoluto.

Los países participantes pueden cooperar mediante ejercicios conjuntos relacionados con las fuerzas de disuasión, consultas más profundas y el posible despliegue temporal de medios franceses con capacidad nuclear en territorio aliado.

Aquí es donde cobra importancia el término “disuasión nuclear avanzada”.

El objetivo no es colocar las armas nucleares francesas bajo control extranjero. Francia tampoco está creando un arsenal europeo de propiedad colectiva de la OTAN o de la Unión Europea.

La iniciativa permitiría que aviones franceses con capacidad nuclear participaran en ejercicios o despliegues temporales desde bases situadas más cerca de una amenaza potencial, utilizando infraestructura aliada.

Esto no significa necesariamente que esos aviones transporten armas nucleares ni que las ojivas francesas vayan a quedar almacenadas permanentemente en otros países. Finlandia, de hecho, ha declarado que no pretende permitir el estacionamiento de armas nucleares en su territorio durante tiempos de paz.

En términos prácticos, los aviones franceses podrían operar temporalmente desde países como Finlandia, Polonia o Noruega en lugar de hacerlo exclusivamente desde bases situadas en Francia.

La diferencia geográfica puede parecer modesta en un mapa.

Estratégicamente, no lo es.

Cuanto más cerca estén las aeronaves de sus posibles zonas de operación, menores podrían ser sus tiempos de tránsito y su dependencia del reabastecimiento en vuelo. Los despliegues avanzados también podrían ampliar las opciones operativas, facilitar la dispersión de los aviones y complicar los cálculos de Rusia.

Pero esto no aumentaría automáticamente su capacidad de supervivencia. Una base situada más cerca de Rusia también estaría más expuesta a sus sistemas de vigilancia, sus misiles y sus ataques preventivos.

La proximidad ofrece ventajas.

También crea vulnerabilidades.

Y existe una limitación crucial.

Las armas nucleares seguirían siendo francesas.

París conservaría el control exclusivo de su arsenal, y la decisión final de emplear armas nucleares continuaría recayendo únicamente en el presidente de Francia.

Esta es una distinción esencial.

La iniciativa no crea una fuerza nuclear europea en el sentido de una hipotética “bomba europea”. Tampoco establece, por ahora, un paraguas nuclear francés formal equivalente al que Estados Unidos proporciona mediante la OTAN.

Lo que crea es un marco en el que la capacidad nuclear francesa podría contribuir de manera más directa a la defensa estratégica de Europa.

Finlandia también ha insistido en que la OTAN y la Unión Europea siguen siendo los principales marcos de su seguridad. La iniciativa francesa no pretende sustituir la disuasión nuclear de la Alianza ni socavar sus acuerdos actuales.

Entonces, ¿qué podría conseguir exactamente?

Para entenderlo, conviene comparar las posturas nucleares de Rusia y Francia.

Rusia posee un arsenal nuclear vasto y diversificado. Sus sistemas de lanzamiento incluyen misiles balísticos terrestres, misiles de distintos alcances, bombarderos estratégicos y misiles lanzados desde submarinos. El resultado es una fuerza nuclear compleja, dispersa y capaz de amenazar objetivos en toda Europa y mucho más allá.

La disuasión francesa es considerablemente menor y se apoya en dos componentes: uno submarino y otro aéreo.

Pero el tamaño no es la única medida de la disuasión.

El componente aéreo francés utiliza aviones de combate Rafale capaces de transportar misiles nucleares. En su caso, la geografía adquiere una importancia especial.

Un avión con capacidad nuclear que despegue desde territorio francés tendría que recorrer una distancia considerable antes de aproximarse a posibles objetivos en Rusia. Operar temporalmente desde una base más cercana podría reducir esa distancia, disminuir los tiempos de tránsito y ampliar las opciones disponibles.

Una base avanzada en Finlandia, Polonia o Noruega, por ejemplo, colocaría esos aviones mucho más cerca de las fronteras septentrionales y occidentales de Rusia.

Eso podría reducir los tiempos de respuesta.

También podría complicar la planificación militar rusa.

Y quizá ese sea el verdadero propósito de la iniciativa.

La disuasión nuclear consiste, en última instancia, en convencer al adversario de que una agresión tendría consecuencias inaceptables. No requiere necesariamente que las armas nucleares sean utilizadas. De hecho, toda la lógica de la disuasión se basa en la premisa contraria: las armas existen precisamente para evitar que sea necesario usarlas.

Al acercar física y políticamente su capacidad nuclear a otros aliados europeos, Francia podría estar enviando el mensaje de que una amenaza contra una parte de Europa no puede considerarse un problema aislado de ese país.

Un ataque ruso contra la región del Báltico, por ejemplo, ya no tendría que contemplarse exclusivamente desde la perspectiva de la defensa convencional de la OTAN. También podría entrar en la valoración francesa de sus propios intereses estratégicos.

Es aquí donde la iniciativa adquiere relevancia política.

Durante décadas, la seguridad europea descansó sobre una jerarquía relativamente sencilla: Estados Unidos proporcionaba el paraguas nuclear definitivo, mientras Francia y el Reino Unido mantenían sus propias fuerzas nacionales de disuasión.

El entorno estratégico está cambiando.

Europa se está rearmando. Los miembros europeos de la OTAN aumentan su gasto en defensa. Finlandia y Suecia se han incorporado a la Alianza. Rusia ha demostrado que está dispuesta a emplear la fuerza militar contra un vecino europeo. Y el compromiso futuro de Washington con la seguridad del continente se debate cada vez más a ambos lados del Atlántico.

En este contexto, la disuasión nuclear francesa podría adquirir gradualmente una función nueva.

No necesariamente como sustituto del paraguas nuclear estadounidense.

Pero sí, potencialmente, como una garantía europea adicional junto a él o, si las circunstancias llegaran a exigirlo, en su ausencia.

Se trata de un cambio estratégico profundo.

Por primera vez en décadas, los gobiernos europeos se ven obligados a pensar seriamente en lo que significaría, en la práctica, la autonomía estratégica del continente.

Y, en última instancia, esa autonomía exige responder a una pregunta muy incómoda:

Si Europa está preparada para defenderse con medios convencionales, ¿está también preparada para defenderse en el terreno nuclear?

Francia parece cada vez más dispuesta a mantener esa conversación.

Y los países europeos más cercanos a Rusia, cada vez más inquietos, parecen cada vez más dispuestos a escuchar.