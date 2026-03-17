“Entre mas sabiduría, más dolor” Rey Salomón

Juan Gabriel demostró su genialidad y capacidad racional en la mayoría de sus composiciones musicales y en sus interpretaciones, con excepción de algunas como: “Tú estás siempre en mi mente”, que Elvis Presley ya había cantado con el título homónimo en inglés: “You are always on my mind”.

Analizando superficial y profundamente a Juan Gabriel, fue un ser humano con una inteligencia muy notable y un sentimentalismo sublime, lo que finalmente lo llevó a su desenlace final, esas facetas de su vida no las demostraba formalmente ya que siempre se presentó como un gran “showman”.

Explico como parte del presente texto una teoría contemporáneamente muy real sobre la verdadera causa que extinguió la llama de la vida de Juan Gabriel, y es: El fallecimiento de Joan Sebastian.

Juan Gabriel le tenía una estimación muy elevada a Joan Sebastian, más que amistad y hermandad, incluso le llamó a uno de sus hijos: Joan Gabriel en su honor.

Joan Sebastian ya había superado el cáncer que tuvo, y estaba en perfectas condiciones generales, cantaba y daba conciertos, inclusive cabalgando su corcel, pero su inesperado deceso a causa de tantos años de efectos de tratamientos muy potentes para tratarlo acabó con su existencia terrenal, y con la estabilidad emocional de Juan Gabriel.

Juan Gabriel falleció después de poco más de un año de la partida de Joan Sebastian, pero fue un tiempo de bastante sufrimiento para él. Existe evidencia al respecto, y fue lo que provocó que su corazón, que tanto esfuerzo hizo en su vida para manifestar sus sentimientos, dejara de latir.