“De la discusión nace la luz.” Enseñanza masónica y universal

El derecho de réplica, además de ser uno de lo derechos humanos y universales esenciales, debería también ser una obligación, sobre todo para aclarar el motivo de la alusión a alguien y evitar con esto confrontamientos o disputas, y en su caso también, como defensa propia merecida.

Lo comento por lo que ocurrió cuando mencioné a mi querido maestro Jacobo Dayán en uno de mis artículos de SDPnoticias. Después, cuando le escribí, en lugar de buscar la luz con una buena discusión basada en el esperado derecho de réplica, tal como solíamos hacerlo precisamente cuando fue mi maestro, simplemente se molestó por vía mensaje de WhatsApp.

Debo aclarar que Jacobo Dayán y yo en algún momento trabajamos juntos en la construcción del conocimiento, en un lugar donde el agua es tan pura que hasta purifica las almas, y juramentamos juntos lealtad y respeto mutuos.

En esa época atendí a uno de sus primos, quien desafortunadamente murió por cáncer y no de cáncer, como debería ser lo naturalmente aceptable.

Por último, me interesa dar a conocer una teoría que estoy seguro que a Jacobo, como a muchos intelectuales e historiadores más, les parecerá apasionante: La República de Weimar se originó en la mente de Winston Churchill antes de ser el proyecto político, que como todos sabemos, fracasó rotundamente, al igual que el nazismo.

Nota agregada: Para completar la información aportada en el presente texto recomiendo la lectura del artículo intitulado: “¿Churchill planeó la Segunda Guerra Mundial?”, publicado en este portal el 2 de febrero del 2021.