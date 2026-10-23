Siempre hablo de que la salud es un derecho humano, y hoy quiero reconocer a quienes, pese a muchas dificultades, la hacen valer en el día a día. Vaya este sincero homenaje a las médicas y los médicos que, con ética, entrega y profunda humanidad, cuidan de nuestra salud y de la de las personas que más queremos.

Esta conmemoración incluye con fuerza a las y los estudiantes de medicina, quienes desde las aulas y hospitales construyen el futuro de nuestra salud, enfrentando largas horas de estudio y guardias extenuantes. Todas y todos realizan su labor plantando cara a horarios inhumanos y carencias estructurales que están por completo fuera de su alcance y control.

Esta inquebrantable vocación quedó grabada en nuestra memoria durante la pandemia. Jamás olvidaremos su entrega total en la primera línea de batalla, donde desafiaron el miedo al grado de que muchas médicas y muchos médicos perdieron su propia vida por salvar la de otras personas. Su sacrificio trascendió y demostró que la medicina es, ante todo, un acto de solidaridad. Su labor diaria es monumental, en cada consulta, en cada urgencia, en cada cirugía, le devuelven la tranquilidad a tantos de hogares.

Celebrar el Día de la Médica y del Médico no debe limitarse a un aplauso pasajero. Hoy más que nunca, juntas y juntos impulsemos un sistema de salud que respete, proteja y dignifique las condiciones laborales y de formación de las doctoras, los doctores, las y los estudiantes que dedican su vida a cuidar la nuestra, la de los nuestros.

Hoy y siempre, ¡gracias!

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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