“We’re leavin’ together But still it's farewell And maybe we'll come back To Earth, who can tell? I guess there is no one to blame We're leaving ground (leaving ground) Will things ever be the same again? It's the final countdown The final countdown” EUROPE

Algo así como cuando se lanzan cohetes al espacio, los últimos 10 segundos son vitales. Mas los minutos, las horas y los días anteriores también cuentan.

Hay veces, como sucedió con el Artemisa 1 en Cabo Cañaveral, donde se prefiere abortar la misión casi al último momento; esperar mejores tiempos y realizar las reparaciones necesarias. En otros casos simplemente se opta por desistirse de la operación en su conjunto, aunque siempre hay algunos que no entienden que su misión no está en alcanzar los astros. Total, algo parecido sucede con las corcholatas de Morena.

Diez…

Mientras Claudia visitaba Sonora para dar una conferencia magistral —acompañada del apapacho formal del gobernador Alfonso Durazo, Adán Augusto mejor se desentendía de la campaña y se iba de compras a Boston. Hasta donde se tiene noticia, no impartió conferencia alguna ni en Harvard ni en MIT ni en…

Nueve…

Marcelo anduvo por Florida; algo así como un astronauta en la luna. Compartió en Twitter que asistiría al lanzamiento de Artemisa 1, pero el despegue fue pospuesto hasta el viernes 2 de septiembre (y eso suponiendo que para entonces ya esté reparado el aparato). Lo cierto es que en un afán de hacer ver que es la única corcholata que piensa en el futuro, el show se le cebó.

Ocho…

No se nos ha olvidado cuando dijo que Qatar Airlines utilizaría el AIFA, solo para ser negado de inmediato por al aerolínea. O bien, cuando llegó la primera carga de vacunas al país (23 de diciembre de 2020) y Ebrard soltó “¡Misión cumplida!” Tal vez olvidó que se requerían algo más que las 3,000 vacunas que recibíamos en ese momento… ¿Qué el gobierno de la 4T no acaba de demandar a la ONU y al mecanismo Covax al respecto de lo anterior? En fin.

Siete…

El hecho es que, como parte de su estrategia, consideró que sería un buen punto ser la única corcholata placeándose con miembros de la NASA en los Estados Unidos. Sin embargo no midió que, dada la envergadura del evento, existía la posibilidad de que el cohete no fuese lanzado (algo que suele ocurrir en ese tipo de proyectos). Y así, en lugar de sumar puntitos, se volvió mofa en internet; hubo quien le recordó que era mejor no saliera el cohete a que se le cayera como sucedió con la L12.

Seis…

Adán Augusto López, por su parte, ya de plano se bajó de la contienda presidencial, tal y como lo pronostiqué hace algunos meses. Solo así se pueden entender sus recientes decisiones…. Y es que, si estás participando de en serio en una contienda electoral tan adelantada, no te vas un fin de semana de vacaciones. ¿O me equivoco?

Cinco…

Su desdén por la pre pre pre precampaña quedó patente con su viaje. Supongo se cansó de hacerla de relleno, esto es, de caldo gordo a la doctora Sheinbaum (o de engrudo a Marcelo, como se quiera ver). Después del rapapolvo por la despedida de burócratas estatales en su natal Tabasco, por aquello de que estos apoyaron a la jefa de gobierno capitalino, resultó regañado en Palacio. ¿Pa qué seguir? Mejor irse de juerga.

Cuatro…

Cierto, aun bajándose de la contienda aprovechó para darle “el cohete” o reventarle un petardo a Ricardo al cancelar su participación en la reunión plenaria que realizará el grupo parlamentario de Morena en el Senado. Podía haber participado en el evento que presidía el zacatecano (se tenía prevista su participación ayer a las 19:15 horas), pero le ganó el shopping. Aviso doble: que su lanzamiento y el de Monreal —por parte de Morena, claro está— no sucederán. “Ni soy yo ni serás tú”, pareció decirle.

Tres…

Ya estuvo bueno. Monreal debe entender que él no será quien llegue a la candidatura, no por Regeneración Nacional al menos. No será él a quien “lancen”. Listo.

Dos…

Mientras Adán Augusto se baja de la contienda, Marcelo piensa en lanzamientos —y estos le son cancelados—, Ricardo Monreal observa cómo le hacen el feo, Claudia continúa moviéndose por la República tratando de ganar adeptos.

Uno…

Curioso: Adán Augusto se retiró de la carrera pero de inmediato “entró” otra al quite. Ya les dije que en política no hay coincidencias. Una candidata del PAN; aplaudida y cuestionada a partes iguales en las redes sociales. Se trata de Lilly Téllez. Otra más que se une a posibles candidatos de oposición, esos que sus respectivos partidos ni ven ni oyen… Ya no se diga el electorado.

Casi despegamos…

… si bien faltan dos años, y mucho puede suceder.

Dentro de la premura de la precampaña, es demasiado temprano para dejar a Claudia desprotegida. Eso hace pensar que quizá no sea ella “la buena”. Y, bueno, Adán Augusto se raja, Marcelo no es y a Ricardo no lo quieren. ¿Qué queda? Otro relevo, quizá. O, bien, todo es un juego para aparentar un cambio y que todo siga igual.

¿Y en la oposición? Lilly Téllez, Enrique De la Madrid, Beatriz Paredes, Ricardo Anaya, Margarita Zavala. De todos no se hace uno; no se sabe si podrán unir voluntades y, lo principal, lograr que sus partidos vayan en alianza.

Mejor no hablemos de Movimiento Ciudadano; Luis Donaldo Colosio Riojas ya dijo que con él no cuenten, mientras Enrique Alfaro amenaza a sus ciudadanos. Samuel García se ha perdido en sus redes sociales, en la falta de agua y en el anuncio del primer “fosfo fosfo” embarazo...

¿Dónde estamos en el lanzamiento para el 2024? Por lo pronto dos novedades: Marcelo que no parece ir a ninguna parte y un Adán Augusto que ya tiró la toalla. Todo lo demás es un enigma; un agujero negro en una galaxia muy muy lejana. Así nuestra política nacional.