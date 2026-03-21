En política se habla mucho del arte de conquistar el poder. Se escriben libros sobre campañas electorales, liderazgo carismático, estrategias para ganar elecciones y construir coaliciones. Pero hay un aspecto del liderazgo político que recibe mucha menos atención, aunque es igualmente decisivo para la salud de una democracia: el arte de saber retirarse del poder.

En una república, gobernar es siempre una responsabilidad temporal. El poder no se posee; se administra por un periodo limitado. Y cuando ese periodo termina, el deber democrático exige algo que a veces resulta más difícil que ganar una elección: dar un paso atrás y permitir que otros gobiernen.

A lo largo de la historia moderna, algunos de los líderes más influyentes han entendido esta lección con claridad. Sus palabras y decisiones ofrecen un recordatorio oportuno en momentos en los que muchos exmandatarios —en distintas partes del mundo— sienten la tentación de seguir interviniendo en la política activa, como si el país siguiera orbitando alrededor de su figura.

La democracia, sin embargo, exige algo distinto: instituciones más fuertes que los individuos.

La lección fundacional de George Washington

Quizá el ejemplo más poderoso de esta idea lo dio George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Al terminar su segundo mandato en 1796, Washington era el líder más respetado del nuevo país. Podría haber permanecido en el poder sin dificultad. De hecho, algunos de sus contemporáneos lo veían casi como una figura monárquica. Sin embargo, decidió retirarse voluntariamente.

En su célebre “Farewell Address”, Washington explicó por qué el poder debía ser temporal en una república. Advertía que el espíritu de ambición personal podía corroer las instituciones si los líderes se aferraban a la influencia política más allá de su mandato.

Más que un discurso, su decisión fue un acto pedagógico para la democracia. Washington entendió que el precedente institucional era más importante que su propia influencia. Durante casi dos siglos, ese gesto estableció una norma no escrita en la política estadounidense: los presidentes gobiernan y luego se retiran.

El historiador Joseph Ellis ha señalado que ese momento fue uno de los actos de liderazgo más importantes en la historia moderna. Washington demostró que el poder democrático se fortalece cuando quien lo ejerce sabe renunciar a él.

La advertencia de Eisenhower

Otro ejemplo relevante llegó en 1961, cuando Dwight D. Eisenhower pronunció su discurso de despedida como presidente de Estados Unidos. El discurso es recordado principalmente por su advertencia sobre el “complejo militar-industrial”, pero también refleja una idea más amplia: la responsabilidad que tiene un líder al abandonar el poder.

Eisenhower no intentó convertirse en una figura política permanente ni dirigir la agenda del país desde las sombras. Por el contrario, habló con la serenidad de quien sabe que la democracia exige renovación. Su mensaje era claro: el futuro debía quedar en manos de nuevos líderes y nuevas generaciones.

En su discurso subrayó la importancia de actuar con responsabilidad pensando en el largo plazo: “Debemos evitar la tentación de vivir sólo para el presente, agotando para nuestra comodidad los recursos del mañana”. El tono del mensaje era el de un estadista que se despide, no el de un político que busca seguir dirigiendo el rumbo nacional.

Mandela y la grandeza de renunciar

Si hay un ejemplo moderno de grandeza política asociada al retiro voluntario del poder, es el de Nelson Mandela. Después de liderar la transición democrática en Sudáfrica y convertirse en su primer presidente elegido libremente, Mandela gozaba de una legitimidad moral extraordinaria. Pocos líderes en la historia han tenido una autoridad política comparable.

Sin embargo, decidió no buscar un segundo mandato. Su razonamiento era sencillo pero profundo: las democracias necesitan renovación. El liderazgo no debe convertirse en una dependencia permanente de una figura histórica.

Mandela solía decir que había llegado el momento de que “nuevas manos levantaran las responsabilidades del liderazgo”. Con esa decisión fortaleció algo más importante que su propia popularidad: la credibilidad de las instituciones democráticas sudafricanas. En lugar de perpetuarse en el poder, eligió convertirse en un referente moral y en un símbolo de reconciliación nacional.

El poder no es propiedad personal

El dramaturgo, escritor y presidente checo Václav Havel también reflexionó sobre los límites del poder político. Después de encabezar la transición democrática en Checoslovaquia tras el colapso del comunismo, Havel insistía en que el poder debía entenderse como una responsabilidad moral y no como una posesión personal.

En varios ensayos y conferencias advirtió sobre el peligro de que los líderes se identifiquen demasiado con el poder que ejercen. Cuando eso ocurre —decía— la política deja de ser un servicio público y se convierte en una lucha por conservar influencia.

Havel creía que una democracia sana requiere que los exmandatarios adopten un papel distinto: el de consejeros morales o figuras intelectuales, no el de operadores políticos permanentes. La diferencia puede parecer sutil, pero es fundamental.

Una cosa es aportar una reflexión pública ocasional; otra muy distinta es intentar dirigir la política desde la retaguardia, interferir en la acción del gobierno o construir facciones que respondan a una figura del pasado.

Saber cuándo retirarse

El ex presidente del gobierno español Felipe González ha resumido esta idea con una frase simple pero contundente: “El poder no debe ejercerse con nostalgia”.

Cuando los exgobernantes intentan mantener el control político después de haber dejado el cargo, suelen producir tres efectos negativos:

Primero, debilitan el liderazgo de quienes fueron elegidos para gobernar. La sombra de un exmandatario poderoso puede generar confusión institucional y conflictos dentro del propio sistema político.

Segundo, alimentan la polarización política . Cuando un líder del pasado sigue actuando como protagonista, el debate público tiende a girar alrededor de su figura, en lugar de centrarse en las decisiones del gobierno en turno.

Y tercero, frenan la renovación generacional que toda democracia necesita.

Las democracias maduras no sólo se distinguen por elecciones libres, sino también por la capacidad de sus líderes para aceptar la alternancia y la transición.

La política como servicio temporal

El filósofo político Michael Ignatieff ha escrito que una democracia depende en gran medida de la “disciplina moral del poder”. Es decir, de la capacidad de los líderes para entender que su autoridad proviene de las instituciones y no de su propia persona. Esta disciplina incluye aceptar que el poder es temporal.

En las repúblicas modernas, el liderazgo político funciona como una especie de mandato fiduciario. Los ciudadanos delegan temporalmente autoridad para gobernar, pero esa autoridad debe devolverse al final del periodo.

Cuando un líder intenta prolongar su influencia de manera indefinida —directa o indirectamente— corre el riesgo de erosionar esa lógica institucional. La historia está llena de ejemplos de democracias que se debilitaron porque sus líderes no supieron retirarse.

La grandeza del retiro

Curiosamente, muchos de los líderes más admirados de la historia política moderna no lo son únicamente por lo que hicieron mientras gobernaban, sino por la forma en que abandonaron el poder.

Washington consolidó la tradición democrática estadounidense al retirarse voluntariamente.

Mandela fortaleció la legitimidad del nuevo régimen sudafricano al rechazar un segundo mandato.

Havel contribuyó a la cultura democrática europea al insistir en la responsabilidad moral del poder.

Eisenhower mostró la sobriedad institucional que caracteriza a los estadistas.

En todos esos casos, la decisión de retirarse fue una muestra de liderazgo tan importante como cualquier política pública o reforma institucional. Porque la democracia no sólo necesita líderes capaces de gobernar. También necesita líderes capaces de dejar gobernar.

El poder y la tentación de permanecer

La tentación de seguir influyendo en la política después de haber ocupado el cargo más alto del país es comprensible. El poder crea redes, genera reconocimiento público y produce la sensación de que uno sigue teniendo una responsabilidad histórica.

Pero precisamente por eso la moderación es indispensable. Cuando un exmandatario interviene de forma constante en la política cotidiana, el debate público corre el riesgo de transformarse en una disputa permanente entre el pasado y el presente. La democracia necesita mirar hacia adelante.

Los países que logran consolidar instituciones fuertes suelen compartir una característica común: sus líderes aceptan que el poder no es permanente.

La última prueba del liderazgo

Tal vez la prueba final del liderazgo político no ocurre cuando un gobernante toma decisiones difíciles durante su mandato. Ocurre cuando decide cómo actuar después de dejar el poder.

Algunos intentan seguir controlando la política nacional. Otros aceptan convertirse en figuras históricas, contribuyendo al debate público desde una posición más distante. La diferencia entre ambos caminos es profunda. El primero prolonga las tensiones del pasado. El segundo permite que la democracia evolucione.

En una república, la grandeza de un líder no se mide únicamente por su capacidad para gobernar, sino también por su capacidad para retirarse con dignidad.

Porque en última instancia, el poder en una democracia no pertenece a los líderes. Pertenece a los ciudadanos. Y el acto más responsable de un gobernante, cuando su tiempo ha terminado, es recordar precisamente eso.