El verdadero pulso de una sociedad no se mide por sus avances tecnológicos ni por la solidez de sus mercados, sino por la capacidad de abrazar la diversidad de quienes la habitan.

Conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia nos obliga a mirar de frente las deudas históricas que tenemos con la dignidad humana.

No se trata de un debate ideológico ni de una disputa política; se trata de vidas humanas, de historias reales y del derecho fundamental a existir sin miedo.

Las palabras importan porque nombran realidades. Cuando abrimos el lenguaje y la mente para incluir a todas, todos y todes, no estamos forzando una gramática; estamos abriendo la puerta a quienes durante siglos se les negó el derecho de piso en su propia tierra.

Las libertades individuales no son un pastel del cual, si alguien toma una rebanada, los demás se quedan con menos. Al contrario: cuando una persona conquista el derecho a vivir su identidad y su orientación en total plenitud, la libertad de la sociedad entera se multiplica.

Una comunidad es verdaderamente libre solo cuando el eslabón más vulnerable deja de temer por su seguridad.

Los valores que nos deben unir como humanidad son la empatía, el respeto profundo y la justicia. No necesitamos pensar igual, vestir igual ni amar de la misma manera para reconocernos como iguales. Lo que nos sostiene es la certeza de que el dolor ajeno no nos puede ser indiferente. La discriminación y el odio debilitan el tejido social, fracturan las familias y apagan miradas que merecen brillar con fuerza.

Sanar esas heridas requiere un compromiso diario que empiece en las aulas, continúe en las calles y se consolide en las leyes.

Al final del día, el amor debe ser la prioridad absoluta y la brújula innegociable de nuestra convivencia. El amor en familia, el amor propio, el amor de pareja y ese amor comunitario que se traduce en solidaridad. Ninguna persona debería verse obligada a elegir entre ser fiel a sí misma o ser aceptada por su entorno.

Juntas y juntos impulsemos un mundo donde la diversidad sea celebrada como el mayor de nuestros tesoros, donde el respeto sea la regla y donde el amor, en cualquiera de sus formas legítimas, sea siempre el motivo y nunca el delito.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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