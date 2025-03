Cuando se acerca el aniversario del AIFA , el personal de comunicación del AIFA tiene la amabilidad de invitarme para poder entrevistar uno a uno al general Isidoro Pastor, director del Aeropuerto Felipe Ángeles.

Cada que me invitan voy con gusto pues siento al AIFA cercano y me da gusto que el proyecto vaya creciendo orgánicamente y de maneras no esperadas.

Le agradezco al general Isidoro Pastor y al general Ricardo Trevilla, la oportunidad de tener una entrevista para preguntar cómo le ha ido al AIFA y cuáles son sus planes de crecimiento.

Cuando fue mi primera entrevista, el AIFA llevó a 912 mil pasajeros en sus primeros 9 meses de operación y esto ha aumentado hasta 6.3 millones de pasajeros anuales, que lo hacen estar en el top 10 de aeropuertos en México. La intención es llegar a 20 millones de pasajeros para el 2032, pero parece ser que podrían llegar a ese número mucho antes.

En cuestión de transporte de pasajeros el AIFA tiene 36 rutas nacionales y 8 internacionales con la proyección de tener el próximo semestre tres rutas internacionales más, una a Alemania, otra a China y la última a Florida.

Ahora que viene el mundial, el general Pastor espera un incremento a tener 30 rutas internacionales cubriendo las necesidades de los aficionados al futbol.

En la parte de carga el AIFA paso de solo tener 18 líneas aéreas heredadas del AICM a tener 47 líneas aéreas, multiplicando la capacidad de carga que tenía el tradicional AICM. Nadie puede decir que la parte de carga se fue al AIFA por capricho, cuando el manejo y administración de esta carga es mucho más sencilla con en el aeropuerto antecesor.

La cercanía con los pasajeros es algo que el AIFA ha manejado bastante bien. Desde los filtros de seguridad, donde no se tiene que sacar nada de las maletas, hasta que el mismo director del aeropuerto este dando rondines para apoyar al personal encargado habla del compromiso del personal del AIFA con sus clientes.

La conectividad ha ido mejorando día con día. Se tienen rutas desde 19 diferentes puntos de enlace que recogen o entregan pasajeros del AIFA con un precio promedio de entre 150 a 180 pesos por ruta.

Lo más interesante es lo rápido que llegaron al punto de equilibrio que es donde los costos operativos no superan los ingresos. Solo el año pasado se tuvo un saldo a favor de 442 millones de pesos y este año se proyecta aumentar ese saldo a 1.000 millones de pesos. Se puede decir que, en menos de 5 años, el AIFA logró su punto de equilibrio y lo superó con creces.

Hay que presumir también que el AIFA es ganador del Prix Versailles , que premia a las construcciones más bellas y funcionales del mundo. Ahora sí, ese premio no lo tiene ni Obama.

En resumen, el AIFA no es ese elefante blanco que muchas “viudas del NAIM” han hecho creer y es un aeropuerto útil que ha logrado crecer a pesar de las grandes críticas de un sector de la población.

Bravo por el AIFA y esperemos que siga creciendo.

¡Ánimo!