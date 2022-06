A mi generación le toco la primera racionalización del agua. Allá por el 1986 cerraban el suministro en un horario que, siéndole sincero, no recuerdo. Muchas personas empezaron a poner tinacos, en aquel entonces de materiales no tan ecológicos, para poder lidiar con los cortes de agua.

Yo estaba en 4to de primaria, pero no recuerdo que hubiera un gran problema o drama sobre el agua. No existía o al menos no traía agua para Monterrey, la presa el Cuchillo, la cual empezó a funcionar hasta 1994. La presa Cerro Prieto tenia dos años funcionando, esta la inauguraron en 1984.

A Samuel García no le tocaron las grandes sequías de Nuevo León

Samuel García nació en 1987, no le tocaron las grandes sequías de Nuevo León y la inauguración de El Cuchillo le tocó muy cerca de su nacimiento. Muchas personas de la generación de Samuel García son las que están sorprendidas y sacadas de onda con la falta del vital liquido. Gran parte de la población no se acuerda de los helicópteros patrullando para vigilar que hubiera buen uso del agua. También había vigilancia sobre el lavado de coches y regar las plantas y jardines.

Mi generación y las anteriores a la mía, nos hicieron consientes sobre el uso del agua y aprendimos a lavar los coches con solo una tina, a bañarnos en menos de 5 minutos y ahorrar agua con la frase de “ciérrale”, que marcó a muchos de los “chavorucos” de mi edad.

Samuel García tiene razón en que no hay una cultura hídrica en Monterrey. Así como el pasaje de José El Soñador, a García le toco la época de las “vacas flacas”. El pasaje bíblico marcó 7 años, a Samuel no le quedan tantos.

¿Cómo se vaciaron las presas?

Lo que muchos se preguntan es: ¿cómo Samuel García andaba en campaña en una lancha en la Presa de la Boca y ahora no hay manera de hacerlo?

¿Quién se acabó el agua de La Boca y de Cerro Prieto en 8 meses?

¿Quién coordina la apertura de las compuertas de la presa?

¿Le vaciaron la presa adrede?

Los huachicoleros del agua

Ahora Samuel fue por el lado de El Cuchillo, allá por China, a buscar “huachicoleros del agua”. Eso es lo que ha publicado en su Instagram. Dice que hay otros 6 ranchos que se han aprovechado de la tubería que tiene El Cuchillo para llenar presas privadas. De la que publico en Instagram, dice que tiene la capacidad para dar agua al menos a 144 mil personas. No ha publicado lo que encontró en los otros ranchos, pero si es parecido, es muchísima agua que no está llegando a las casas de los que habitan en la zona metropolitana.

Imagino que si se pone a investigar en la vecindad de las presas encontrara cosas similares. Dicen “piensa mal y acertarás”. Si empieza a encontrar cosas, seguramente saldrán muchos involucrados (o pocos quién sabe) que tienen que ver con el robo de esta agua.

Dice que hará la misma revisión en la Zona Citrícola donde es probable que encuentre más cosas.

Home Prison

Mientras todo esto pasa, El Bronco anunció que ya no regresará a la cárcel y seguirá todo su proceso desde casa. Home prisión, según dictan los tiempos de trabajo en casa.

¿Casualidad, coincidencia o todo está fríamente calculado?

Esperemos que el panorama del agua sea mejor para la región y que llueva y llueva mucho y bien. En el centro del país ya está lloviendo, ojalá que esto llegue pronto a mi estado.