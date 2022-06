Samuel García, gobernador de Nuevo Léon anunció que viajará de ida y vuelta a Los Ángeles para recibir un premio sobre el cuidado del agua.

A través de redes sociales, Samuel García informó que será galardonado con un premio sobre el cuidado del agua por las acciones que ha emprendido en Nuevo León ante la sequía extrema que enfrenta la entidad.

Según explicó el gobernador de Nuevo León, el premio que recibirá será por parte de la organización climática sin ánimo de lucro, Compact of Governors, que nació inspirada en el trabajo de Arnold Schwarzenegge, ex gobernador de California.

No es Iztapalapa, es Monterrey: El garrafón de agua se vende hasta en 100 pesos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García se reunirá 50 mantarios más y jefes tribales para meditar qué otras acciones pueden llevarse a cabo en su gobierno además de las ya implementadas, entre las que se encuentran:

Finalmente Samuel García dijo que todas las acciones que se han implementado no serán de ayuda si los habitantes de Nuevo León no se concientizan y aluden al cuidado del agua.

El gobernador de Nuevo León también espero que el mes de junio sorprenda a su entidad con “muy buenas lluvias”.

El gobernador de Nuevo León viaja a Los Ángeles para recibir un premio sobre el cuidado del agua en medio de una polémica que se ha viralizado en redes sociales.

Lo anterior luego de que Samuel García respondiera “ahora resulta que es mi culpa” ante lo problemas de agua y luz que enfrenta Nuevo León.

Mario Escobar, papá de Debanhi: Fiscalía de Nuevo León no tiene nada de avances y sí hay sospechosos

Fue durante conferencia de prensa que Samuel García acusó que le mientan la madre porque no hay agua ni luz en la entidad que gobierna.

Sin embargo, Samuel García también respondió que él “aguanta vara” los señalamientos de los habitantes pese a que el mandatario destacó no le corresponde solucionar ese tipo de cuestiones.

“Y ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz, ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz. Como si yo manejo CFE.

Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua, pues no señores”.

Samuel García