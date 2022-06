Un video que circula en redes sociales, exhibe que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX sí tiene respuestas al problema del agua, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, no.

Se trata de un video de TikTok publicado este viernes 10 de junio por la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández.

En dicho video, ésta comparó las acciones del gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum (Morena) con el gobierno de Nuevo León de Samuel García (Movimiento Ciudadano) frente a la crisis de agua.

Esto para exponer que el gobierno de Morena sí genera soluciones para el abastecimiento de agua en la zona metropolitana del Valle de México, y el gobierno de Movimiento Ciudadano sólo pone excusas.

“Ante la crisis del agua, morena genera soluciones. Movimiento Ciudadano pone excusas y regaña al pueblo”, escribió Citlalli Hernández.

El video de TikTok incluye dos videos comparativos, primero se muestra a Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa, desglosando las acciones para el abastecimiento de agua frente a la sequía.

“Vamos a invertir en Michoacán para tecnificar toda esta zona, hacer un uso eficiente de agua de riego, darle agua potable a comunidades que hoy no tienen y con ello vamos a recuperar parte del agua para el abastecimiento de la zona metropolitana del Valle de México.

En contraparte, la secretaría general de Morena añadió el video de Samuel García donde el pasado 8 de junio se quejó de que le mientan la madre por el abastecimiento de agua y luz.

Además, el gobernador de Nuevo León se deslindó de dichas responsabilidades, pues alegó que el abastecimiento de ambos recursos no le competen.

Fernández Noroña pone en aprietos al IMSS; acusa que una clínica en Jalisco no tiene medicamentos

Video exhibe que Claudia Sheinbaum sí tiene respuestas al problema del agua y Samuel García no

“Ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto de agua, pues no señores.

El abasto del agua le toca a Conagua, el abasto de luz le toca a la CFE. Agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución, pero qué distribuye si no hay”.

Samuel García