“No esperamos nada más y nada menos que la victoria.” Eisenhower

Tuve una discusión bastante compleja con la Inteligencia Artificial de Meta, quien asegura, basándose en los datos de internet que obtiene, que el general y presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower era cristiano, pero voy a exponer varios datos históricos que podrían rebatir tal aseveración y demostrar su origen judío.

Los abuelos de Eisenhower emigraron a los Estados Unidos, provenientes de Alemania, en una época bastante complicada económica y socialmente hablando para los judíos de esa región geográfica, y sería muy probable que como muchos judíos lo hicieron al ingresar a Estados Unidos de América, se hubieran registrado como cristianos para borrar su pasado judío incriminatorio, y así vivieron, sin ser muy religiosos, ya que los mismos padres de Eisenhower no lo bautizaron de niño, él decidió bautizarse como cristiano hasta los 62 años de edad, en 1953, para ser presidente estadounidense.

Su nombre era David Dwight, pero el prefirió invertirlo y que David se mencionara con la D inicial, siendo éste un nombre totalmente bíblico y judío.

Durante la Segunda Guerra Mundial fue Eisenhower el que primordialmente promovió que el mundo entero se enterara de las inimaginables acciones inhumanas que los nazis cometieron en sus campos de concentración, aunque si se sabía, y gracias a esa iniciativa se pudieron llevar a cabo los juicios de Nüremberg en contra de los principales líderes nazis que crearon dichos campos de concentración, o que permitieron su permanencia en su territorio mientras vivió Hitler. Churchill, Stalin y Truman querían minimizar dichas acciones inhumanas perpetradas por los nazis, pero Eisenhower, repito, se impuso, quizá, por la sangre judía que él sabía que corría por sus venas.

La relación política y de amistad entre Churchill y Eisenhower mientras duró la Segunda Guerra Mundial, además de trascendental, fue icónica, ambos fueron lectores asiduos de la Biblia, y Churchill también tenía ascendencia judía por parte de su abuelo materno de nombre: Leonard Jerome, quien también era hijo de inmigrantes, pero franceses, que viajaron a los Estados Unidos, igual que los abuelos de Eisenhower, probablemente ocultando sus raíces judías.

Resultaría muy difícil encontrar evidencia de la circuncisión que pudo haber tenido Eisenhower, pero los hechos históricos descritos se inclinan bastante hacia la comprobación de la hipótesis que presenté en el título sobre sus raíces judías.