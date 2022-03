Educación, convivencia y poder

“Si se quieren captar los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, no se puede uno limitar al análisis de los aparatos de Estado”.

Imagen del miedo y la impotencia. (Omito subir la foto a las redes sociales digitales por seguridad, pero todo mundo la ha visto.) Una familia que huye y un niño que se quita la playera de su equipo para evitar ataques de la barra contraria. Así Querétaro, así México, hoy. Adiós al fut familiar como deporte y medio para la convivencia.

A raíz de los hechos registrados en el estadio “La Corregidora” de Querétaro, el 5 de marzo pasado, cabe preguntar: ¿Cómo están dadas las relaciones entre el poder político, la fuerza, la convivencia sana y la violencia?

Difícil de responder a esa pregunta. Mientras tanto, la fuerza coercitiva del Estado se impone a la fuerza desmedida de las barras bravas que, por cierto, no desaparecerán; se mantendrán “alejadas de los estadios por un tiempo”, según el dictamen de la Federación Mexicana de Futbol. Brava determinación.

¿Qué han hecho y han dejado de hacer las instituciones del Estado, así como las formadoras de ciudadanos y de ciudadanía, como la familia y la escuela (la escuela pública es jurisdicción directa del Estado, y la privada es indirecta), para ser corresponsables, por acción o por omisión, para que se den o no ese tipo de hechos?

Supuestamente, la escuela cumple con una función socializadora, pero es un ámbito que se deja suelto. No hay una programación pedagógica de actividades de socialización, ni para promover una cultura de la convivencia y la paz; de la inclusión, la diversidad y no discriminación. ¿No es hora de hacerlo?

Desde el “no te dejes, ¡pégale!”, la violencia social se aprende en la familia y en la escuela; es una cultura que rechaza el valor del respeto y la solución pacífica de los conflictos. ¿Se quedarán las cosas como están?

Las relaciones entre poder, fuerza y violencia han sido analizadas a profundidad por la Filosofía y en general por las ciencias sociales. ¿Qué han dicho al respecto? Quizá algunas reflexiones desde esa plataforma, nos den pistas para comprender a fondo lo sucedido recientemente en Querétaro y en el país.

“La violencia -señala Flavio Guglielmi, en alusión a la obra de Hannah Arendt- puede ser considerada únicamente de manera instrumental y trascendente en todas sus formas. Siempre es un medio para fines diversos. Por otro lado, tiene un alto grado de capacidad para hacer frente al poder, ya que tiene la facultad de individualizar sus componentes, como la fuerza, pero también anularlos completamente mediante la coacción. Es posible que se presente con diversas intensidades y no siempre buscando la supresión total ya que (…) nadie puede gobernar sobre muertos…”

“La acción de gobernar no se circunscribe a las estructuras políticas o el manejo de los Estados sino que afecta directamente las conductas de individuos o grupos; es así como (…) gobernar, en este sentido, es estructurar un campo posible de acción de los otros. Las relaciones de poder buscan guiar las posibles actuaciones y disponerlas buscando potenciales resultados, es decir, intentan gobernarlas pero no someterlas y no necesitan del consenso pero pueden producirlo”.

Michel Foucault