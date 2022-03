Llueven críticas a la Liga MX por la tibieza de los castigos al Querétaro FC tras los hechos violentos protagonizados por los fans de dicho equipo y los del Atlas FC.

La Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol , con referencia a los hechos violentos ocurridos el pasado sábado en el juego entre el Querétaro FC y el Atlas FC , fueron calificadas de tibias en las redes sociales.

Para la opinión pública, el castigo no representa los sucesos que bien pudieron costar la vida de los aficionados que acudieron a un espectáculo deportivo en el Estadio La Corregidora.

Multa de risa al Querétaro FC

En lo que respecta a la multa de 1.5 millones de pesos al Querétaro FC la gente opinó:

El Cínico Amable. @CinicoAmable: “Un departamento en Villa Coapa (2-3MDP) es MÁS CARO que la multa que le puso la LigaMX al Querétaro (1.5MDP)... y un regaño a los animales asesinos de su afición”.

También se pidió castigar a la Liga MX en el bolsillo:

Ro Alanís. @Ro_CDT1917. “Mi postura: Como aficionados, creo nos toca pegarle en donde más les duele: en el negocio. No comprar ni consumir nada de ningún equipo de la liga hasta que se tomen medidas más drásticas”.

¿Por qué no se desapareció a las barras?

El no desaparecer a las barras, sólo vetarlas durante algunos años, fue muy criticado por la gente:

Edu Pérez. @i_eduardoperez. “Qué vergüenza, pudieron desaparecer las Barras, y no fue así..., Mientras sigan esos vándalos en los estadios, yo en particular nunca volveré a ir un partido de fútbol mexicano”.

B-Gybram. @Dereck_51: “Juega limpio, haz lo que quieras en los estadios, no te castigaremos y siente tu Liga”.

Piden intervención de la FIFA

Hay quien pidió la intervención de la FIFA, para tomar acciones, al considerar poco el castigo de la FMF y la Liga MX al Querétaro FC:

Saúl René Villalón Juárez. @SV88SN: “Aquí es donde la @fifacom_es, @FIFAcom toma acciones ya que nuestros dirigentes no pudieron. Y si ellos no lo hacen mejor ya ni veas el mundial, es más nos olvidamos del fútbol y nos dedicamos a otras cosas”

Además se pidió protestar en la siguiente jornada de la Liga MX:

TABO AR. @Rivera63948: “Minuto 62 en cada partido se debe protestar por gran estafa que está ocurriendo.. grita la palabra mágica.. #MexicoSinMundial #5marzo2022 no se olvida”.