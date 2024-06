En Nuevo León muchos están con ese síndrome que les da a las personas que vuelven de la guerra, ese que se conoce como estrés postraumático.

Los veteranos de guerra cuando vuelven después de estar en un estrés constante suelen llegar con esa enfermedad mental que es conocida como TEPT. Las personas con TEPT por lo general lo desarrollan sufriendo un evento muy fuerte, como un desastre natural, la guerra, o violencia sexual. Este tipo de trastorno se puede manifestar de muchas maneras, una de ellas no aceptar la realidad.

Eso parece que está pasando con varios políticos que perdieron las elecciones del pasado 2 de junio.

Parecía que la candidata de Fuerza y Corazón por México iba a hacer una impugnación que al final no se hizo o al menos no procedía por la gran diferencia de votos que había entre ella y la candidata electa de Morena, Claudia Sheinbaum. Hacer esa propuesta era solo llamar a la violencia donde no se respetaría la decisión de todas las personas que votaron por la candidata de la 4T.

En Monterrey hay varios casos.

Esta el caso del Senado de la República , donde se pelean el segundo lugar que le da derecho de un escaño al que lo tenga. En el PREP, la ganadora había sido Karina Barrón, en el reconteo fue Luis Donaldo Colosio. Barrón no parece convencida del resultado y bueno, esta se la podría valer porque la diferencia es poca. Habrá que esperar.

También tenemos el caso de Santa Catarina, donde la diferencia es de un poquitito más de 2 puntos porcentuales. Se podría impugnar, pero será complicada la disputa pues esa diferencia de más menos 3 mil votos hace que el ganador sea Nava. No veo que Castillo le pueda ganar a Nava, pero el panista hace su lucha. Conste que no busca anular la elección, sino que se haga un conteo de todos los votos.

En los casos de diferencias tan cercanas, en otros países se hace una segunda ronda, pero creo que con tanto bombardeo de campañas en los últimos meses la gente no iría a las urnas.

El tercer caso es algo que no entiendo. Adrián de la Garza, candidato electo para la alcaldía de Monterrey, gano por más de 7 puntos, lo que representa mas o menos 38,500 votos de diferencia. Mas o menos por la misma diferencia de puntos Samuel García le gano la gubernatura al mismo de la Garza y no vimos a Adrián haciendo cuento, es más lo felicito cuando se oficializó el resultado.

¿Cuál es la intención de los de MC cuando la derrota de su candidata es contundente?

Todo este tipo de cosas da al sospechosísimo. No saber tomar la derrota cuando realmente los arrollaron es no saber perder. Otros candidatos con menos diferencia de votos ya aceptaron su derrota, ¿cuándo lo harán en Monterrey?

Tanta insistencia podría parecer una de esas famosas cajas chinas donde se hace ruido en un lado para ocultar lo que pasa en otro. ¿Será esto lo que buscan?

Esperemos que todo esto se resuelva pronto pues si como dijo el mismo Colosio Riojas , el MC recibió un voto de castigo, este tipo de actitudes los puede castigar aún mas.

Esperemos…