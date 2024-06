El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio no dejó solo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro pues coincidió en que hace falta algo al interior de Movimiento Ciudadano.

Y es que las elecciones 2024 significaron para el partido naranja una inminente derrota en distintos cargos como la alcaldía de Monterrey, lo que ha llevo a levantar duras críticas por parte de sus simpatizantes.

Tal fue el caso de Enrique Alfaro, quien se quitó tapujos y arremetió contra las “decisiones equivocadas” de Movimiento Ciudadano por “haber hecho de la política una broma”.

A estas declaraciones también se unió Luis Donaldo Colosio, quien buscaba alcanzar un escaño en la Cámara de Senadores en dicho proceso electoral, pero, ¿qué le hace falta a Movimiento Ciudadano según sus dichos? Te lo contamos.

En estas duras declaraciones, Enrique Alfaro también se refirió a Jorge Álvarez Máynez, quien fue el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para contender en las elecciones 2024.

“Yo respeto a Jorge (...) ojalá Jorge deje de ser la versión que le impusieron construida desde el norte de la República ”, expresó el actual gobernador de Jalisco.

Enrique Alfaro ya no soporta la banalidad de Movimiento Ciudadano; esto dijo

También Enrique Alfaro indicó que otros militantes de Movimiento Ciudadano “están listos” para romper con la plantilla naranja al estar en desacuerdo con el rumbo que están tomando.

El gobernador de Jalisco también arremetió contra el concepto de “fosfo fosfo”, impulsado por la ex candidata de Movimiento Ciudadano en Monterrey, Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García, el cual los llevó a iniciar con “destapes con cerveza a las despedidas con rímel”.

Duro mensaje de Enrique Alfaro contra Movimiento Ciudadano “Haber hecho de la política una broma como fue para mi el concepto de #FosfoFosfo , que pasó de destapes con cerveza a despedidas con rímel... ¿Cómo celebrar que le ganamos al PRI?, no voy a ser parte de un partido que… pic.twitter.com/CNWbG1ITsz

En entrevista con Azucena Uresti, Luis Donaldo Colosio simpatizó con algunas partes de la dura crítica realizada por Enrique Alfaro a Movimiento Ciudadano, donde enfatizó en la necesidad de tener proyección de seriedad.

“La fiesta democrática se debe de celebrar (…) pero sin tanta fiesta. Llega un punto en el que necesitamos esa proyección de seriedad”, dijo el alcalde de Monterrey.

En esta conversación con la periodista de Grupo Fórmula, Luis Donaldo Colosio arremetió contras los asesores de Movimiento Ciudadano, a quienes acusó de “transformar todo en un ejercicio muy bobo”.

Destaca que este grupo de consultores tuvo un desencuentro con la facción de Movimiento Ciudadano en Jalisco , según señaló el ex candidato a senador.

Además Luis Donaldo Colosio lamentó que la propuesta política de Movimiento Ciudadano, con la que simpatiza, haya caído en un “terreno de banalidad”.

“Es un tema donde no se aprecia la propuesta política de manera contundente por encima de un (…) eso ya cae en un terreno de banalidad que sí es peligroso y no porque no tenga una propuesta política el movimiento, pero nos hace mucho más ruido que el marketing político que se elige para las campañas va en otra dirección”

Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey