La respuesta es fácil: no hay que confiar en la selección nacional mexicana.

Vendrán los comentaristas de fútbol a decir que con tanto extranjero no hay mexicanos suficientes para armar una selección. Que no hay jugadores mexicanos en Europa , por eso no hay una buena selección. Esas son las razones más básicas y menos probables.

Desde que recuerdo, la selección mexicana no tiene un estilo de juego para que pueda trascender. Los italianos tuvieron el catenaccio, los españoles tenían a la furia, los ingleses con el juego directo, los uruguayos con la garra, Brasil con el jogo bonito y Argentina, pues ellos con Maradona y Messi.

México ha tenido una infinidad de directores técnicos y los resultados no han dado para llegar al quinto partido. Parecía que algo iba a pasar con Menotti y nada. Parecía que algo iba a pasar con Aguirre y nada. Parecía que algo iba a pasar con Lapuente o con Hugo y nada de nada. Agarraron a Tata Martino y fue una estafa.

Tienen que buscar un DT que les pueda sacar jugo a los jugadores que tiene, que malos no son. Dejar ir a Víctor Guzmán que juega bien con el Tano Ortiz, creo que fue un error, pero bueno, no le gusta al Jimmy Lozano . No llevar a Henry, cuando lo que necesita es gol, también es una tontería. Cualquier delantero que juegue para México debe de tener un miedo enorme, pues esta selección no tiene idea de como hacer llegar el balón al área. Solo hay que ver quién ha metido los últimos goles para darse cuenta de eso. Ni Raúl, ni Funes Mori, ni el mismísimo Haaland la metería con un sistema de juego tan pobre como el de la selección.

Si quieren a un técnico serio tendrían que pensar que los que son serios no están para bailecitos ni comerciales, ni otro tipo de cosas. Que no tienen que contratar a un DT que haya sido campeón mundial sino uno que sepa sacarle lo mejor a los jugadores.

La Liga MX puede ser retadora para los mexicanos pues hay mucha competencia, pero eso tendría que hacer que los que jueguen sean mejores que los extranjeros que pueden tomar su lugar y no al revés.

Lo que buscaría como aficionado en la Copa América es que fuera la sentencia para que se fuera el Jimmy Lozano y buscarán a un DT con una mejor idea. Está Jardine que es buen entrenador y sabe de selecciones. Está Almada, que ha convertido al Pachuca en un productor de jóvenes con talento y juega bastante bien. Mire, si llamaron a Diego Cocca con todo y los campeonatos que ganó de manera dudosa, no veo cómo no tener en mente a esos dos DT.

No les crea a los comentaristas sobre los mexicanos de la Liga MX, no se necesitan más plazas. Se necesitan mejores procesos de fuerzas básicas pues si fuera por las plazas, las Chivas de Guadalajara serían el mayor proveedor de jugadores para la selección y no lo son.

Esperemos la Copa América y la Eurocopa, viene un veranito divertido para el fútbol.

¡Ánimo!