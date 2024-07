Supe de la existencia de Lele Pons por mi hija adolescente quien me hablaba de ella con un brillo en su mirada. Me contaba que era una mujer influencer con cientos de seguidores... En fin, que la admiraba mucho.

Y ayer encontré en la red X un video en donde ella le aprieta el glúteo a un joven.

Realmente me indignó tal video, supuse y aseguré que lo que ella estaba haciendo era un claro acoso. Porque no solamente se le acosan a las mujeres, también los hombres son acosados.

Total que mi tuit (no hay manera de llamarle de otra forma, sorry Elon) se hizo viral porque resulta que aquel joven que fue toqueteado en sus glúteos es el esposo de Lele y éste ya le había hecho lo mismo a ella en una entrevista, por lo que a manera de venganza y jugueteo Lele le agarró sus glúteos en plena entrevista.

¡Vaya lío el que se armó! Tanto, que la propia Lele de manera muy respetuosa me aclaró que al que le estaba agarrando el glúteo era a su marido y que era un juego entre ellos y una especie de venganza porque él se lo hizo primero a ella en otra entrevista.

Por supuesto los seguidores de Lele llegaron a mi tuit para decirme un montón de cosas. Yo no borre ese tuit porque hubiera sido un acto cobarde.

Lo que sí hice fue pedirle disculpas y explicarle que no estoy en la “onda” acerca de los famosos y estrellas de la farándula que sean más jóvenes que yo.

Realmente en ese sentido aprendí que tengo que actualizarme para conocer qué figuras millenials brillan o son famosas en redes sociales como para no volver a cometer el error que cometí, que la verdad me dio risa y a muchos también pues realmente hice el “oso” al señalar a Lele como acosadora, porque no lo es. Es un juego entre ella y su esposo que solo la chaviza conocía. Perdón, pero yo no.

Lo que aprendí de esta experiencia es que el alcance que hay en la plataforma X es monumental.

Lo que me tiene desconcertada es Elon Musk afirmó que apoyará a Donald Trump.

Por lo que por primera vez vemos que el dueño de tan importante red social muestra sus inclinaciones políticas, lo cual pone un poco a la deriva a esta plataforma pues se vuelve bastante parcial y poco objetiva.

Pero esta red también la hacemos todos y quizá ese sea el contrapeso para darle mayor estabilidad y equilibrio.

En fin que, si me lees, te pido perdón Lele Pons. Me metí a Google para investigar sobre tu vida y vaya que has logrado grandísimas cosas y eres una estrella.

Yo ya tengo cincuenta y perdonarás que no sepa grandes cosas de jóvenes de 30. Sé que lo entenderás. Me parece que hasta en tu tono al escribirme también te encontrabas divertida con mi confusión.

Así las cosas.

Es cuanto.