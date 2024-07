Lele Pons y Guaynaa, de 31 años de edad, presumieron que se fueron de fin de semana a París el pasado fin de semana.

Pero, lo que parecía ser un viaje de ensueño se volvió una pesadilla, pues a Lele Pons -de 28 años de edad- le robaron su anillo de bodas en la ciudad.

La noticia fue compartida por la propia pareja, quien se encuentra haciendo todo lo posible para recuperar el anillo que, dicen, es irremplazable por el significado que implica.

El domingo 7 de julio, Lele Pons y su esposo Guaynaa compartieron en Instagram fotos de su romántico fin de semana en París.

En las imágenes se les puede ver más enamorados que nunca, recorriendo las calles aledañas a la Torre Eiffel.

También, Lele Pons y Guaynaa aparecen posando afuera del Museo de Louvre, disfrutando de las pinturas que se exhiben en el recinto.

Así como visitando una de las famosas pâtisseries de París, entre otros lugares.

Toda la perfección del viaje de Lele Pons y Guaynaa terminó opacada por la delincuencia, según contaron los cantantes en sus historias de Instagram.

En un mensaje escrito en inglés, Lele Pons dio a entender que notificaron a las autoridades del robo de su anillo de bodas, “pero hasta el momento no hubo suerte”.

Ante ello, pidió a sus fans que si llegan a saber algo sobre la joya se comuniquen con ella, pues “este anillo significa nuestra unidad”.

“Hola amores, lamentablemente durante un hermoso viaje con mi esposo a París me robaron el anillo de bodas. Esperando más información pero hasta el momento no hubo suerte. Es desgarrador porque este anillo significa nuestra unidad. Si escucha o tal vez conoce alguna información, no dude en responder a esta historia o enviar un mensaje directo. Gracias.”

Lele Pons