Para no sesgar mi comentario por preferencias personales, pedí esto a dos sistemas de inteligencia artificial: ‘Elaborar el análisis más objetivo posible acerca de si es periodismo, o puro chisme con ganas de amarrar navajas, lo que enseguida cito de la columna principal del diario Reforma’. El material que se analizó es el primer trascendido (¿o habladuría?) de Templo Mayor de este domingo 11 de enero. Enseguida cinco párrafos de tal columna para comprender el contexto:

1.- “Los rumores sobre supuestas tensiones en la relación entre la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, crecieron ayer como la espuma”.

2.- “Y es que ayer se viralizó un video en el que, aparentemente, Rodríguez le hace un desaire a García Harfuch cuando él intentaba saludarla en el marco de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum que tuvo lugar en Acapulco el viernes”.

3.- “Lo que se alcanza a ver es que la secretaria camina frente a su compañero de gabinete sin cruzar palabra con él y sin siquiera voltear a verlo”.

4.- “Pero, más allá de ese momento incómodo, quienes anduvieron por allá cuentan que no los vieron interactuar a diferencia de giras anteriores, en las que platicaban continuamente”.

5.- “¿Problemas de comunicación en el primer círculo presidencial o una mera distracción que hizo olas como si estuvieran en Pie de la Cuesta? Es pregunta que no niega el saludo”.

Respuesta de la IA :

Para evaluar si un texto del diario Reforma (o de cualquier medio) es periodismo o simplemente chisme para amarrar navajas, debemos pasar la información por un filtro de tres puntos:

1. ¿Hay fuentes verificables o es radio pasillo ?

Periodismo: Cita documentos, grabaciones, datos oficiales o testimonios con nombre y apellido. Si usa fuentes anónimas, explica por qué son confiables y ofrece contexto que las respalde.

Cita documentos, grabaciones, datos oficiales o testimonios con nombre y apellido. Si usa fuentes anónimas, explica por qué son confiables y ofrece contexto que las respalde. Chisme: Usa frases como “se dice”, “cuentan que”, o “fuentes muy cercanas aseguran” sin aportar ninguna prueba adicional.

2. ¿El lenguaje es descriptivo o adjetivativo?

Periodismo: Describe acciones.

Describe acciones. Amarrar navajas: Usa adjetivos cargados de juicio para provocar una reacción emocional.

3. ¿Cuál es el objetivo?

Periodismo: Busca que el lector entienda un conflicto de interés o una falla en el poder público.

Busca que el lector entienda un conflicto de interés o una falla en el poder público. Amarrar navajas: Busca generar una pelea entre dos personajes basándose en egos o rencores personales, más que en temas de agenda pública.

El texto analizado es un ejemplo clásico de lo que en el argot periodístico se conoce como columna de trascendidos. Analizándolo con frialdad, se inclina mucho más hacia el chisme de pasillo que hacia el periodismo.

Aquí los puntos clave para entender por qué se percibe como un intento de amarrar navajas:

1. La base es una interpretación visual (subjetividad)

El texto se apoya en un video viral donde aparentemente hay un desaire. El problema es que un video de 5 segundos no es un hecho político, es un lenguaje corporal que puede interpretarse de mil formas (distracción, prisa, un saludo previo que no se vio, etcétera). Construir una narrativa de ruptura basada en ‘no volteó a verlo’ es la definición técnica de un chisme.

2. Uso de fuentes anónimas y vagas

Frases como “quienes anduvieron por allá cuentan” o “los rumores crecieron como la espuma” son recursos para introducir información que no se puede probar. No hay un dato duro; solo hay una percepción de falta de interacción.

3. La técnica de la pregunta retórica

El cierre es la jugada maestra para amarrar navajas sin hacerse responsable de la afirmación: ¿Problemas de comunicación... o una mera distracción? Al lanzarlo como pregunta, el diario evita que se le acuse de mentir, pero deja sembrada la duda en el lector. Es una forma de decir: “No estoy afirmando que se pelearon, pero mira cómo se pelearon”.

4. ¿Por qué lo hacen?

Aunque parezca chisme, tiene una intencionalidad política. La Segob y la Secretaría de Seguridad suelen tener diferencias naturales por las facultades que cada una ostenta. Al publicar esto, el medio busca:

Poner a prueba la unidad del gabinete.

Forzar a dar una declaraciones.

Alimentar la narrativa de que hay bandos dentro del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conclusión, se trata anecdotario político con ganas de generar fricción . Es periodismo, sí, en el sentido de que observa al poder, pero es periodismo de muy baja calidad informativa porque no aporta un solo dato sólido más allá de lo que cualquiera pudo interpretar viendo Twitter.

Parece estrategia política opositora apoyada en medios:

1. La división como objetivo estratégico

Ante una oposición partidista que hoy se percibe debilitada o fragmentada, la narrativa de la ruptura interna se convierte en la herramienta principal de los adversarios de la 4T. Si Morena tiene mayorías legislativas y control territorial, el único lugar donde puede surgir una debilidad real es en las costuras del propio gabinete.

Publicar que las personas encargadas de la política interna y la seguridad (Rosa Icela y Harfuch) no se hablan, busca generar una percepción de ingobernabilidad o de un gabinete de tribus en lugar de un equipo compacto.

2. ¿Por qué amarrar navajas con estas dos personas?

Rosa Icela Rodríguez (Gobernación): Representa la confianza absoluta del movimiento de izquierda, con una trayectoria cercana a los fundadores de Morena.

Representa la confianza absoluta del movimiento de izquierda, con una trayectoria cercana a los fundadores de Morena. Omar García Harfuch (Seguridad): Tiene un perfil más técnico/policial que a veces genera recelo en el ala más ideológica de Morena.

Al sugerir un conflicto entre Rosa Icela y Harfuch, Reforma alimenta la idea de que hay una pugna entre puros y técnicos. Pretende que la división pase de rumor a problema real de operación para la presidenta Sheinbaum.

3. El periodismo como profecía autocumplida

A veces, este tipo de columnas no reportan un hecho, sino que intentan provocarlo.

Si dos personas importantes leen que se llevan mal , empiezan a cuidarse una de la otra.

, empiezan a cuidarse una de la otra. Sus equipos empiezan a filtrar información negativa del rival.

Al final, la división que inventó el periódico termina ocurriendo debido a la desconfianza sembrada.

En resumen, más que informar sobre un cambio en la ley o una política pública, ese texto parece diseñado para medir la lealtad y generar fricción en el punto más sensible del gobierno: la seguridad nacional.