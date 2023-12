Así lo escribió Claudia Sheinbaum en su cuenta de X (antes Twitter). “Desde Navolato vengo”, dice la primera línea de la emblemática pieza de tambora, El Sinaloense. La identificación de la coordinadora de la defensa de la 4T con el estado de los once ríos es total. Y es que cómo no, si su marido es más sinaloense que el “¡fierro pariente!”.

Pues bien, la gira fue intensa en el norte y centro de la entidad. Esta ocasión, la dra. Claudia Sheinbaum dejó todavía mejores sensaciones. Siempre cauta y políticamente correcta, la visita de este jueves nos dejó ver a una precandidata con mucho dominio de la temática local, cultura y hasta de la geografía.

En Topolobampo grabó un video que ha estado circulando en el que explica la importancia del puerto, la belleza de la bahía de Ohuira y lo trascendental que es cuidar el ecosistema y la biodiversidad de uno de los accesos más emblemáticos del Mar de Cortés. Un tema importantísimo con las inversiones que están aterrizando en la zona. Deja claro su conocimiento del lugar y, sobre todo, que está de lado de los intereses del pueblo. Allá en el norte, el desierto al mar toca y nos regala paisajes de ensueño.

Habló de la importancia de un plan hídrico para el estado, justo en el que podría ser el ciclo agrícola más complejo de las últimas décadas debido a la escasez de agua. Las presas promedian poco más del 30% de su capacidad de almacenamiento y para Claudia el tema es importante, envió mensaje relevante a los hombres del campo. “Sin maíz no hay país”, reconoció, y aseguró que los apoyos deberán seguir llegando.

Mientras, en la alianza opositora dan de tumbos en su proyecto, pues han vuelto a cambiar de nombre “Fuerza y Corazón por México” ahora, se pelean por las pluris y candidaturas más rentables al interior, y no conforme con ello han dejado sola a Xóchitl Gálvez quien a lo más que atina es a “espejearse” en Claudia, la senadora con licencia hace su precampaña con el mensaje principal de “no soy Claudia”. Así, continúa ponderando a la abanderada de la 4T y se aleja cada vez más de que su mensaje permeé en una base electoral más popular.

Claudia estuvo en Sinaloa para escuchar participaciones, lo hizo con atención y encajó bien los comentarios. Hablarle de manera directa a quien seguramente será la próxima presidenta de México es esperanzador para un grupo que requiere el apoyo del gobierno para mejorar sus condiciones, como lo es el sector primario.

En Guasave llegó el mensaje para el Frente, la crítica, pues ellos hacen rebranding porque les avergüenza decir que son el PRI y el PAN, a lo que aprovechó para decir fuerte y claro que ella es orgullosamente de Morena.

Claudia cada vez que visita el estado de los once ríos deja mucho qué analizar. Es una mujer inteligente y sabe hacer política, y vaya que sabe. No se enredó con politiquería y a pesar de su condición de mujer, dijo que no favorecería a nadie, y que quien aspire a cualquier cargo, simplemente deberá ganar la encuesta de Morena.

Al final, los alcaldes anfitriones no podían no estar en los eventos y solicitaron permiso sin goce de sueldo para estar en condiciones de acudir. En otros casos, como anticipé, ya circulan las fotos para colgarse de la gira.

El gobernador Rubén Rocha Moya también se reunió con Claudia, lo hizo de manera privada, respetuoso de la ley electoral, ¿de qué hablarían? Sólo sé que la Dra. Sheinbaum quiere mucho a Sinaloa.

Gobernador en el top ten de los mejores

Por cierto, el gobernador Rubén Rocha sigue bateando arriba de 400.

Una vez más aparece dentro de los tres primeros lugares de la medición de Mitofsky; con un 58.4 % de aprobación, el primero de los morenistas. La encabezan Miguel Riquelme de Coahuila 62.2% y Mauricio Vila de Yucatán con 61.6%.

Este resultado es la evaluación que le dan los sinaloenses a su desempeño en el mes de noviembre. Sin duda el gobierno más humanista de la izquierda deja huella y aquí están expresando su sentir.

El PRI sigue restando personajes

Cuando apenas intentaban gritar una victoria por la votación en contra de la SCJN. Ayer Adrián Ruvalcaba le dio otra estocada al Partido Revolucionario Institucional de Alito Moreno.

El motivo es que no se conformó con que le hayan quitado la candidatura por la jefatura de gobierno de la CDMX y se la hayan cedido a Santiago Taboada del PAN.

Lo impresionante es que Ruvalcaba se va con más de 10 mil simpatizantes. Y se suma al equipo de Claudia Sheinbaum.

Las renuncias al tricolor siguen y siguen. Mientras Alito y compañía quieren cambiar su narrativa de que nada pasa, ya nadie les cree, pues a todos los que quedan les dice lo mismo, les promete una candidatura o ya de plano una pluri… a ver si le alcanzan.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx