Por medio de un compañero, me llegó un video de la red social TikTok del usuario carlosandresperezaguila0, a quien le fue negado el abordaje en un avión de la compañía aérea VivaAerobus, y como toda historia tiene dos lados, pero primero veamos la denuncia de Charlie Pérez.

En un video poco más de 4 minutos, explica que lo bajaron de un avión por tener una discapacidad, se le puede ver sentado en una silla de ruedas y habla un poco más despacio y cito textual “VivaAerobus me quiso bajar de su avión porque no cumplo con los protocolos de seguridad suficientes para poder viajar de manera individual, violando mis derechos y mis garantías universales” y procede a narrar todo el periplo que tuvo que pasar desde que llegó a los mostradores del avión.

Su perfil en dicha red social cuenta con más de 15 mil seguidores, y este video del que les hago referencia ya tiene más de 2 millones 800 mil reproducciones.

El suceso ocurrió el 19 de diciembre del año pasado y en su narrativa, Charlie explica que le dijeron que no cumplía con las condiciones de seguridad a la hora de evacuar en los “40 segundos”, si el avión se llegara a caer. Y que él les dijo a su vez a los empleados de tierra de la aerolínea “¿qué diferencia hay entre venir solo y venir con un acompañante?” y en su lógica les dice a los trabajadores de VivaAerobus “ni ella y yo estuviéramos vivos si el avión se cae” y continúa preguntándose para que están los sobrecargos, a los que de manera incorrecta llama “aeromozos”, señalando que sí solamente están ahí para dar indicaciones y pasar la botana.

Y termina su denuncia hablando sobre la ignorancia que existe alrededor de los derechos de la gente con discapacidad, aseverando que quiere inclusión y que el video llegue hasta el presidente de la nación o al director de VivaAerobus.

Lanza un dato que me parece relevante, dice que son 20 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad y que se ofrece a dar su ayuda, para mostrar cómo poder evacuar a un pasajero con una discapacidad.

Ahora, veamos el otro lado de la moneda, VivaAerobus no supo comunicarse con el pasajero, y el dialogo no fue el más adecuado porque no le pudieron explicar los motivos de la negación de su abordaje.

El problema surge cuando en el mostrador lo tratan como sí no entendiera, y es evidente que su discapacidad no le impide en ningún momento comprender que es lo que sucede, y es que, aunque ustedes no lo crean de todo esto existen leyes, tanto en nuestro país como a nivel internacional.

Primero veamos cómo se clasifican las discapacidades:

BLND (discapacidad visual).



DEAF (discapacidad auditiva).



STCR (pasajeros que viajan en camilla).



DPNA (pasajeros con discapacidad mental).



WCHC (pasajeros no autosuficientes que necesitan ayuda en todo momento así como un acompañante si el vuelo supera las 3 horas).



WCHS (pasajeros que necesitan ayuda para trasladarse desde la terminal al avión así como para embarcar pero que son autosuficientes a bordo).



WCHR (pasajeros que pueden embarcar y moverse dentro del avión pero que necesitan ayuda para trasladarse desde la terminal al avión).



WCHP (pasajero que necesita ayuda para llegar a su asiento y que en el avión puede moverse con una silla de ruedas).



MAAS (pasajeros que necesitan asistencia y que no están incluidos en alguna de las anteriores categorías).

Es importante señalar con independencia de la aerolínea, existe un número máximo establecido que será de menos del 10% de la capacidad de la aeronave para Pasajeros de Movilidad Reducida (PMR).

Aviones de Viva Aerobus (Daniel Augusto)

En Europa el “Reglamento CE 1107/2006″ define este tipo de pasajeros, en Estados Unidos la “Ley de Acceso al Transporte Aéreo (ACAA)” y en México la “CIRCULAR Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo.”

¿Qué dice Viva en su página sobre pasajeros con “necesidades especiales”?

“Te sugerimos tener en consideración la siguiente información: - Pasajeros que requieran el uso de silla de ruedas o de aparatos de movilidad asistida. - Pasajeros que requieran aparatos de asistencia respiratoria. - Si recientemente has sufrido un incidente médico mayor como fallo respiratorio, ataque cardiaco, entre otros. - Cirugía mayor reciente durante las 2 semanas previas al vuelo - Si tienes (o evidentemente pareciera que tuvieras) una enfermedad contagiosa como tuberculosis, varicela, sarampión. - Si la capacidad intelectual o psicosocial de la persona no le permita desenvolverse y seguir instrucciones sin asistencia. Los últimos 4 puntos requieren un certificado médico que mencione específicamente que puedes viajar vía aérea sin requerir asistencia médica durante el vuelo y debe ser expedido con no más de 10 días a la salida de tu vuelo, además, se deberá llenar y firmar una carta responsiva durante el proceso de documentación o abordaje.” VivaAerobus

Como podemos observar, en ningún lugar especifican que se deba viajar con un acompañante y eso es un error, porque veamos que dice AirFrance:

“La presencia de un acompañante es obligatoria en los siguientes casos: - Para acompañar a una persona en situación de discapacidad intelectual que no le permite entender y aplicar las medidas de seguridad. - Para acompañar a una persona ciega y sorda y facilitar la comunicación con la tripulación. - Para acompañar a una persona con una discapacidad motriz que no le permita evacuar el avión de forma autónoma. Por lo tanto, la mayoría de las personas parapléjicas y las personas paralíticas o sin extremidades superiores pueden viajar sin acompañante. En cambio, el acompañante es obligatorio para la mayoría de las personas tetrapléjicas.” AirFrance

Y justamente aquí es donde quiero detenerme, lo que le dijeron a Charlie es que no podía evacuar él solo el avión sin ayuda, durante los años que yo volé en Mexicana de Aviación, los pasajeros que me tocaron con alguna discapacidad sobre todo motriz casi siempre iban acompañados por una persona.

Para evacuar de forma exitosa una aeronave se requiere de hacerlo en menos de 90 segundos, no en 40 cómo afirma en su video, y los sobrecargos cada año bajamos a prácticas con diferentes situaciones y se plantean las mismas con una gran diversidad de pasajeros.

Y se está perfectamente entrenado para en casos extremos el sobrecargo pueda evacuar a un pasajero con limitada movilidad. Esto en el caso de que un pasajero viaje solo y no pueda evacuar por su mismo.

Aquí realmente lo que sucede, es que no hubo una correcta comunicación entre el personal de tráfico, que consideró no una, sino dos discapacidades, la relativa a la movilidad y la intelectual. Y para no meterse en camisa de once varas, el personal toma la decisión de bajarlo, una vez que ya le habían dado su pase de abordar y estaba a punto de tomar su vuelo.

Para la tranquilidad de Charlie, es evidente que puede viajar solo, que entiende a la perfección y que solamente tuvo una mala experiencia, lo que sí le digo, es que esto puede ser la oportunidad para VivaAerobus de lanzar una campaña con él hablando de la inclusión y de los protocolos de seguridad a bordo de un avión.

Sin lugar a dudas sería revolucionario el tener un video de él dando las instrucciones de vuelo antes del despegue, explicando si eres un pasajero con movilidad limitada cómo actuar en caso de una emergencia. Hasta donde sé por mis compañeros que trabajan en VivaAerobus, es una constante el que tomen cursos de sensibilización sobre diferentes tipos de pasajeros.

Aprovecho para decirle a Charlie que no son “aeromozos”, son sobrecargos y el tema de la evacuación, es cuando el avión está en tierra o en agua, de una emergencia súbita, como es que se “caiga el avión” en realidad pocos se salvan, pero también las emergencias están catalogadas dependiendo de varios factores.

En fin, sería en verdad un gran acierto de VivaAerobus colaborar con Charlie, para quitarle el mal sabor de boca y que quede claro que a nivel internacional y nacional hay reglas muy específicas para este tipo de pasajeros.