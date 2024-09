El estreno de la nueva serie de Netflix titulada ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez’ ha revivido el terrible caso de los hermanos Menéndez y nuevas pruebas abren la posibilidad de que ambos finalmente salgan de la cárcel .

Ayer 19 de septiembre, Netflix lanzó oficialmente la serie ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez’ y con ello regresa al ojo público el caso por el que los hermanos Menéndez han permanecido encarcelados desde hace más de 28 años hasta la actualidad por el asesinato de sus padres José y ‘Kitty’ Menéndez.

El doble homicidio ocurrió en su mansión de Beverly Hills como consecuencia de presuntamente haber sido víctimas de abuso sexual, físico y psicológico durante años.

En 1996, los hermanos Menéndez, Lyle y Erik, fueron condenados por asesinato y recibieron cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional.

Luego de casi 30 años de ser condenados a cadena perpetua, los hermanos Menéndez buscan revocar sus sentencias con nuevas pruebas presentadas.

En mayo de 2023, la esperanza de salir de la cárcel volvió para los hermanos Menéndez cuando su defensa presentó una petición de habeas corpus ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, en la que se alegó la existencia de nuevas pruebas que podrían cambiar el desenlace del brutal caso.

Una de las principales pruebas a favor de los hermanos Lyle y Erik son las declaraciones de Roy Rosselló, un ex integrante del popular grupo musical ‘Menudo’, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual en tres ocasiones por parte del entonces ejecutivo de la industria discográfica José Menéndez ―y padre de los hermanos― durante los años 80.

Al enterarse del nuevo testimonio de Roy Rosselló, Erik Menéndez se dijo triste saber que hubo otra víctima de su padre. “Siempre esperé y creí que algún día se iba a saber la verdad sobre mi padre, pero nunca deseé que saliera a la luz de esta manera”, expresó.

Otra prueba presentada es una carta escrita en diciembre de 1988 por el propio Erik Menéndez a su primo Andy Cano, en la que da cuenta de las violaciones de las que era víctima por parte de su padre y en la que revela el miedo que vivía.

“He estado tratando de evitarlo. Todavía está sucediendo, Andy, pero es peor para mí ahora. Nunca sé cuándo va a pasar, y me está volviendo loco. Todas las noches me desvelo pensando que puede venir. Tengo miedo. Tú no lo conoces como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo diga a nadie”

Fragmento de carta de Erik Menéndez a su primo