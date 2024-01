Distintas ONGs alertaron por un incremento en el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado en México.

La crisis fue reportada por organizaciones de civiles de la frontera norte de México, quienes observaron un aumento en los casos de personas que piden ayuda luego de escapar de grupos criminales.

En tanto que la organización civil Reinserta, señaló que en el año 2023, el crimen organizado reclutó alrededor de 30 mil menores de edad del territorio nacional.

Mediante testimonios revelados a la agencia de noticias EFE este 2 de enero, las ONGs han encendido las alertas por el crudo acercamiento de jóvenes con bandas criminales.

Los jóvenes que han logrado escapar del crimen organizado tras ser víctimas de reclutamiento forzado, llegan a la ciudad de Tijuana, Baja California con el fin de solicitar asilo.

El hecho fue confirmado por el director de la asociación Ágape Misión Mundial, Albert Rivera Colón en un entrevista para EFE.

Aunque indicó que debido al miedo a sufrir represalias contra sus familias, los adolescentes evitan denunciar o hablar de ello.

Lo anterior, lamentó el miembro de una ONG, no permite tener una estadística concreta de la grave emergencia originada por el reclutamiento forzado del crimen organizado.

“Algunos padres tienen miedo de reportar teniendo conocimiento de que sus hijos están en cautiverio, además que no existen las garantías para ellos y, obviamente, temen que algo les pase a sus hijos. Es muy lamentable porque esto va en aumento, se debe hacer algo para prevenir y evitar que esto siga sucediendo”

Uno de los jóvenes que fue reclutado por el crimen organizado, narró a EFE lo que vivió durante más de 7 años, antes de lograr escapar.

Por seguridad, su nombre fue cambiado a “Jorge” y explicó cómo fue secuestrado cuando apenas tenía 15 años, mientras volvía a su casa de una fiesta en Michoacán.

“Jorge” explicó que las personas que lo privaron de la libertad, lo amenazaron con matarlo a él y a toda su familia si no trabajaba para las filas del crimen organizado.

“Me levantaron hombres encapuchados y armados. Me amenazaron tanto físicamente como verbalmente, y me dijeron que si yo no trabajaba para ellos iban a matarme a mí y a toda mi familia”

Joven reclutado por el crimen organizado