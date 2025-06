¿Y si te dijera que tenemos en nuestras manos el poder de transformar una problemática en una posibilidad de cambio?

Este año hemos sido testigos de los efectos del cambio climático, como los incendios que han arrasado con miles de hectáreas. Esto se ha convertido en un problema no solo del presente, sino del futuro pues afecta, entre otros, a los ecosistemas clave para el equilibrio climático pudiendo así alterar ciclos naturales que pudieran tardar muchos años en recuperarse.

¿Cómo esto puede ser una oportunidad de cambio? Te platico: Las primeras lluvias del año ya están aquí y llegan precisamente a convertirse en una segunda oportunidad al regenerar y reforestar.

Es cierto que el mundo en el que vivimos necesita ajustes en la vida diaria que se traduzcan en acciones individuales con impacto. No obstante, al sumar voluntades y llevar a cabo acciones colectivas, los cambios traerán transformaciones todavía más significativas. La reforestación es una de ellas.

En ese mismo sentido, comprometido con mi querido país —como lo llevo ya por muchos años— es que emprendo una jornada de reforestación a nivel nacional. Desde luego que no será de forma individual, sino acompañado, arropado y coordinado con los Gobiernos Verdes.

Hace poco tuve el honor de ser nombrado Coordinador Nacional de los Alcaldes Verdes, cuyo objetivo versa en reforzar mecanismos de coordinación entre presidentes municipales, síndicos y regidores que conforman al Partido Verde a nivel nacional.

Recuerdo perfecto cuando tomé protesta hace no mucho tiempo. Estando frente a la Asamblea General de mi partido, reconocí en ese momento que el compromiso que asumía no era poco; impulsar acciones en beneficio de todas y todos a lo largo del país no es cosa menor.

Hoy, de la mano de los presidentes municipales que conforman nuestra gran Familia Verde, reafirmo ese compromiso. En conjunto reforestaremos aquellos lugares que han quedado en el olvido o que han sido dañados. Lo haremos juntos, como lo hemos hecho desde hace años, pues tenemos muy en claro que el trabajo en equipo ha sido clave para avanzar hasta donde hoy estamos parados. Los retos han sido muchos y no han sido fáciles, pero hemos demostrado que no son imposibles.

En esa misma convicción, hoy seguimos sumando esfuerzos en favor de un futuro más sostenible. Empezaremos por Oaxaca y seguiremos con San Luis, Jalisco y Chiapas. Esta jornada nacional representa mucho más que una gira de trabajo, es demostrar que los Gobiernos Verdes sabemos trabajar en equipo para beneficiar a todas y todos, sin distinción. No solamente será de la mano de muestra militancia, apostaremos por por continuar sumando voluntades a participar e impulsar acciones que contribuyan al bienestar común.

Me emociona esta época. En lo personal, es una de mis favoritas del año, porque nos brinda la oportunidad de sembrar el cambio del mañana. Desde que asumí mi responsabilidad como servidor público y líder ecologista, mi compromiso ha sido —y seguirá siendo— claro: llevar a cabo acciones concretas que nos permitan construir un mejor presente y un futuro mas sostenible para todas y todos.

Hoy estamos a tiempo de cambiar el rumbo y transformar el entorno en el que vivimos. ¿Te sumas?

PD. Si te interesa sumarte a nuestra jornada de reforestación, no dudes en contactarme a través de mis redes sociales @pepecouttolec , estaré encantado de que, juntos, construyamos un futuro más verde.