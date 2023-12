En muchas empresas desde septiembre se comienza la construcción de los presupuestos para hacer planeación para el siguiente año. Las diferentes aéreas de las empresas se reúnen y planean lo que harán el año que sigue y esto lo unen en un presupuesto general. Ya por octubre-noviembre, los altos mandos revisan paso a paso estos presupuestos y cuando todo les hace sentido lo aprueban y preparan a los departamentos financieros y contables para que hagan los movimientos y lo que se planeó, se haga realidad.

En una empresa privada existen ingresos pues de eso se trata. En lo ideal, a los gobiernos no les debería de sobrar dinero pues lo que hacen no tiene fines de lucro. Las administraciones deberían de terminar cada año con balances en cero y si no es así lo que sobra debería de estar incluido en el próximo presupuesto para que se aplique en el próximo ejercicio. Sabemos que hay deuda pública y por lo general, los balances de los gobiernos terminan en rojos. Esto es lo esperado, pero debe de haber en el presupuesto una parte para cubrir esta deuda conforme a lo planeado.

Los que firman y revisan el presupuesto conocen cada partida a su nivel. Los directores conocen los grandes números y saben para donde va lo ganado y lo invertido. Se firma el presupuesto y se busca cumplirlo a cabalidad a menos que salga algún imprevisto que debería de ser cubierto por alguna partida con este nombre y sentido.

Al parecer, el gobierno del nuevo Nuevo León no le entiende a esto del presupuesto o si le entiende firmaron una partida que parece que sirve como carnada para los alcaldes. Estoy hablando de la partida que debería de ser repartida a los municipios. Si en el presupuesto o Ley de Egresos tienes un apartado donde pides una reserva para el fondo municipal tienes que aplicarla y no puedes utilizar ese dinero para otra cosa que no sea el fondo. Si hay una controversia sobre el fondo, si hubo quejas de los municipios se debería de arreglar lo más rápido posible pues esos fondos son para la población y no para ejercer presión política sobre un partido u otro.

Es curioso que los municipios que protestaron son municipios donde el alcalde se convirtió del PAN a MC este año. “Lo que no es plano, es chipotudo” decía mi profesor de física en la prepa, Ladislao Jiménez.

Lo que queda claro es que si no se destraban esas controversias los municipios no pueden usar ese fondo. Lo que debería de quedar claro es que tampoco el estado puede usar esos recursos a su antojo pues se generó una partida con una etiqueta donde esos 2,500 millones de pesos no se pueden usar para otra cosa que no sea para los municipios. Si hay un cambio, lo tendría que autorizar el Congreso, pero al parecer no lo haría pues traen pleito casado con el gobernador.

Que pena que el ejecutivo y el Congreso se estén peleando por dinero que no es de ellos, sino de las contribuciones que dan los ciudadanos del estado por medio de impuestos, trabajo y productividad laboral.

Le di una hojeada a Ley de Egresos del 2023 y lo interesante está en los anexos pues es ahí donde se ven los números y donde se está aplicando lo que gasta el gobierno. Hacer un análisis rápido es complicado pues está en PDF. El congreso debería de solicitar que se publicará en Excel donde a los que nos gusta analizar los números podríamos encontrar cosas interesantes.

Al final estos números y como se aplican deberían de ser información transparente para todos. También saber quién los aplica y ayudarnos a entender donde se dan las fugas o quien está utilizando mejor lo que se les dio.

Lo del fondo municipal parece no tener remedio pues nadie quiere hacer algo para que esto se mueva con beneficio a los contribuyentes .

Galimatías