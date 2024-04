“Todo el que está en el PRI, pero se arrepiente de todo lo que hizo mal y decide pasarse a Morena, puede ser perdonado. Al momento que se sale del PRI se limpió” AMLO: Febrero 2016

La candidata de Morena le quiso ver la cara de ingenuos a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, frente a ellos, volvió a mentir utilizando la muletilla que tanto le funcionó a AMLO, la de sacar al “PRIAN” del poder, cuando quien en realidad gobierna desde hace seis años es lo más corrupto, mafioso y autoritario, vaya el cascajo, lo más nefasto del PRIAN.

Sheinbaum, pensando que son idiotas, ignorantes o faltos de conocimientos, fue a decir a los jóvenes: “Nada más les voy a decir, hay más exgobernadores del PRI en la cárcel y prófugos de la justicia que en funciones. Así que ustedes me van a decir si no se ha ido el PRI de nuestro país”.

La verdad es que no se fueron del país, se fueron a Morena que van saliendo de la cárcel se convierten en candidatos de Morena y sus aliados y, los que terminaron su gestión durante este sexenio se han sumado al Gabinete, al cuerpo diplomático o a la campaña de Claudia.

A pesar de todo, con Peña empezaron a caer los gobernadores corruptos, autoritarios y vende patrias. César Duarte, de Chihuahua, Javier Duarte de Veracruz, Roberto Borge de Quintana Roo, Guillermo Padrés de Sonora, Andrés Granier de Tabasco, Jesús Reyna y Fausto Vallejo de Michoacán, Roberto Sandoval de Nayarit, Eugenio Hernandez y Tomás Yarrignton de Tamaulipas.

Morena y lo peor del PRI

Claudia omitió decir a los estudiantes del IPN y a la nación entera que Morena se nutrió del PRI, basta recordar la convocatoria que hizo AMLO en 2016, en la que, como todo un mesías, los “perdonó”: “Todo el que está en el PRI, pero se arrepiente de todo lo que hizo mal y decide pasarse a Morena, puede ser perdonado. Al momento que se sale del PRI se limpió”.

Y no se quedó en eso, ya como presidente anunció que perdonaba a los corruptos que no tuvieran iniciados procesos judiciales y que su gobierno no se empantanaría por estar persiguiendo presuntos corruptos.

Los priistas que hoy son la base de Morena y del Gabinete, son personajes que prácticamente se vieron expulsados por el avance democrático del país. Manuel Bartlett, es reconocido no solo por su corrupción y por el fraude electoral de 1988, sino por estar relacionado con los asesinatos del agente de la DEA, Kike Camarena y del periodista Manuel Buendía.

El salinista de nacimiento Marcelo Ebrard, junto con su mentor Manuel Camacho Solís, salió del PRI luego de los lamentables eventos ocurridos al final del sexenio de Salinas, los magnicidios, la guerrilla y la corrupción. Ya como funcionario cercano de Andrés Manuel, fue secretario de Seguridad, bajo su responsabilidad se registró el linchamiento de tres policías, en el poblado de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, como jefe de gobierno vino la corrupción de la Línea 12 con Mario Delgado como su secretario de Finanzas y así hasta llegar a la compra de pipas.

Otros del club de expriistas redimidos por AMLO son Ricardo Monreal y su clan, Adán Augusto López y su concuño el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Layda Sansores, Lorena Cuéllar, Julio Menchaca, David Monreal, Rubén Rocha, Miguel Ángel Navarro, María del Pilar Ávila, Víctor Manuel Castro e Indira Vizcaino.

También quienes se alinearon a tiempo a los intereses de Andrés y al terminar su periodo como gobernadores en 2021, saltaron a Morena. En la campaña de Claudia están los exgobernadores del PRI y el PAN de más terrible reputación: Alejandro Murat, Eruviel Ávila, Alfredo del Mazo, Héctor Astudillo Flores, Eugenio Hernández -salidito de la cárcelpara ser candidato de Morena al Senado y apoyar a Claudia-y Javier Corral, quien se encarga, imagínese nada más, del tema anticorrupción, aun cuando él y 18 integrantes de su gabinete, están siendo investigados por peculado y corrupción en Chihuahua.

Quirino Ordaz Coppel se convirtió en Embajador de México en España y Omar Fayad en Embajador de Noruega; Carlos Miguel Aysa González, en Embajador de México en República Dominicana; Claudia Pavlovich cónsul en Barcelona; y Marco Antonio Mena Rodríguez, fue designado por AMLO como director general de la Lotería Nacional.

“Lacras” así lo dijo AMLO

También se fueron a l PVEM y el PT, los partidos aliados a Morena que fueron creados por Salinas y desde entonces tienen a los mismos dirigentes. En el PVEM domina la familia González Torres, actualmente través de niño verde que heredó el cargo de su padre. El PT sólo ha tenido un dirigente, el compañero, amigo de la infancia de los Salinas de Gortari, Alberto Anaya.

Con Claudia están otros integrantes del PRIAN como Manuel Velasco ex gobernador de Chiapas, nieto del Dr. Velasco, también exgobernador y los juniors de las familias priistas y panistas que se recientemente se han aliado con la candidata del oficialismo.

Con estos personajes quiere gobernar Claudia y forman parte fundamental de su proyecto. Son los del PRIAN que fueron redimidos por AMLO, todos y cada uno corruptos, autoritarios y con probadas sospechas de vínculos con el narcotráfico. Si gana Claudia, la mafia del poder se hará por completo del poder.

X: @diaz_manuel