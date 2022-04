Desde la perspectiva del Proyecto de Nación ya fracasado que sigue levantando la oposición (PRIAN) y al que se sumaron en actitud revanchista los restos mortales del PRD y el más oportunista de los oportunistas Movimiento Ciudadano, menospreciado por el Presidente AMLO (recordemos cuando al inicio del sexenio hasta con imágenes televisivas ofrecían incondicionalmente al Presidente todos sus votos en el Congreso de la Unión), se alzaron con una victoria importante, la más importante en su bregar contra la 4T-4R, pero la más pírrica de sus posibles victorias, que las hay siempre en todos lados durante la lucha política. Nada es totalmente lineal ni uniforme, ni en blanco y negro. Pero es un duro golpe para el gobierno actual.

Detuvieron una reforma a la Ley del Servicio Público de Electricidad que sería histórica y echaría el tiempo político de nuestro país atrás de los infaustos inicios del modelo de economía de libre mercado, que ha sido todo, menos de libre mercado. Ya el ex presidente del Sistema de Bancos de la Reserva Federal en EU en su libro “La Era de las Turbulencias” le llamó sarcásticamente para el caso de México, “el capitalismo de compadres” en un contexto socio-político de exacerbación de la corrupción de Estado y de auge del crimen transnacional organizado del que forman parte integral “las mafias de Estado” de “cuello blanco” fortalecidas como nunca durante la vigencia del modelo de “libres compadres” en la expoliación de la riqueza natural de México. Hoy están de fiesta en Washington, en España, en Italia y en México.

Es una victoria legal, sin duda, pero carece de legitimidad social y política. ¿Quién de esos partidos consultó a sus bases electoras sobre el sentido de su voto? ¿Quién de ellos votó obedeciendo? Nadie. La inmensa mayoría de ese grupo de diputados se han convertido en oligarquías legislativas que actúan y votan sobre la base de sus intereses corporativos y de grupo, y hasta de sus conveniencias personales, sin tomar en cuenta el pulso de las necesidades sociales. No es una victoria en las urnas, sino entre las élites y para las élites, disociada de los electores.

Todo el proceso de lucha opositora contra la 4T-4R y muy especial contra la reforma eléctrica, como nunca había sucedido, transcurrió bajo la hegemonía del gran capital, de la cúpula de las organizaciones empresariales que convirtieron en sus empleados a una diputación de más de 223 “seudo-representantes populares” de cuatro distintos partidos: PRI, PAN, PRD y MC. Hay que reconocerles su capacidad de conducción política y disciplina laboral para sus empleados.

Los líderes empresariales hacen legalmente lo propio, lo inaudito es la ignominia de sus empleados en la Cámara de Diputados. Seguramente muchos de ellos, los cabecillas principales, pasarán a laborar directamente en las empresas del Sr. De Hoyos y del Sr. Claudio X González Jr., o de alguno de sus amigos. Ya conocen las facilidades que otorga “la puerta giratoria”, salen de la política y entran a la empresa, les pusieron el ejemplo, los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

Los discursos de la inmensa mayoría de los “empleados legislativos del gran capital” fueron verdaderamente irrisorios, sin datos duros, sin fondo teórico-conceptual, sin análisis comparativos con lo que las reformas liberales en el sector de la energía han dejado en otros países, fueron discursos de retórica ideológica, de ataques permanentes al titular del Poder Ejecutivo, presidente AMLO. La sonrisa burlona de Santiago Creel les motivaba a continuar con su andanada de calificativos huecos e insulsos seguros de su victoria pírrica, vergonzante, pero a medias.

Porque el mecanismo de compensación llegó ya y está en manos de la mayoría legislativa: está ya en Comisiones la Iniciativa de Ley del Presidente AMLO para reformar la Ley Minera a fin de otorgar al Estado la exclusividad de la explotación del litio, ya llegó al palacio legislativo de San Lázaro. La propuesta será discutida hoy y aprobada este mismo lunes, para lo cual la Junta de Coordinación Política acordó que haya sesión del pleno. El objetivo del partido Morena es que se le dispensen los trámites y pase de inmediato a la plenaria para ser votada. Una mayoría legislativa simple lo resuelve. Tal vez hoy lunes mismo.

En México, la riqueza minera viene de varios siglos atrás: ya los colonialistas españoles en los siglos XVI, XVII y XVIII, se convirtieron en grandes explotadores de la riqueza minera de México, especialmente la plata, los territorios de Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, han sido tierra de grandes yacimientos mineros, luego los yacimientos petroleros en el sur sureste, el centro y el norte del país, los yacimientos de lutitas, también un energético muy apreciado en el mundo, y ahora el litio. Hemos sido un pueblo privilegiado por la naturaleza, una riqueza que ha ido a parar a manos ajenas, y derrochada, malgastada en México, fuente de corrupción desmedida de la clase política y empresarial. Hoy fusionadas.

Nuestra producción minera es muy importante en el mundo: México se mantiene como una potencia en la producción de minerales a nivel mundial, ya que de las 22 principales materias primas que se extraen del subsuelo nacional -excluyendo petróleo-, en 19 de ellas México se coloca entre los primeros 10 lugares a nivel mundial: Se explotan en nuestro territorio 30 minerales. Pero atención, hoy en el mundo hay un mineral que adquiere la mayor importancia: el Litio. Litio quiere decir piedra en griego, pero en realidad es un mineral muy ligero, el más ligero de todos. Ha crecido como nunca el interés en el litio. Y México es también uno de los países del mundo con mayores yacimientos de Litio que en el siglo XXI tendrá la misma importancia que tuvo el petróleo en el siglo XX.

Hay que convertir los yacimientos existentes en territorio mexicano en un instrumento estratégico, ya que el litio, es un mineral con capacidades únicas para almacenar energía que está en la mira de la industria automotriz para la futura producción de autos eléctricos, entre otras.

Las baterías de litio son usadas en todo el mundo para teléfonos celulares y equipos electrónicos, además de los carros eléctricos y dispositivos recargables, como celdas solares o energía eólica. Ya se ha comprobado que el litio tiene múltiples aplicaciones en las tecnologías digitales en la automoción; fabricación de baterías de autos, acumuladores, computadoras y dispositivos móviles, generación de energía renovable y medicamentos. Antes hubo una disputa por el oro, hoy se da la carrera por el litio. Por cierto que este mineral, también ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en diversas industrias, ya sea para obtener mejor aluminio, grasas multipropósito para lubricantes, en el aire acondicionado, o bien para el caucho sintético. El litio a su vez se usa en la fabricación de vidrios especiales y en la elaboración de esmaltes para la cerámica. La industria farmacéutica utiliza algunas sales de litio para elaborar medicamentos reguladores de los estados anímicos y para la prevención y tratamiento de algunos tipos de depresiones nerviosas.

La minería en México está concesionada a las grandes corporaciones extranjeras y nacionales, desde que, en 1992, Salinas de Gortari cambió la Ley Minera para que la inversión extranjera pudiese poseer el 100% de las acciones. Esta privatización y extranjerización de nuestra minería con daños a las comunidades, acaparamiento de agua, contaminación de suelos, aire y agua, destrucción de comunidades y pueblos debe revertirse. La reforma enviada por el presidente AMLO apunta en tal dirección. En 2009 se anunció que en Zacatecas y San Luis Potosí fue descubierto uno de los más grandes yacimientos de litio y potasio del mundo, lo que colocó al país como uno de los 11 en el orbe en extraer este elemento. En 2017 se localiza en Bacadehuachi Sonora, cerca de Chihuahua un gran yacimiento de litio mineral muy codiciado y rentable. Pueden descubrirse más todavía.

En los yacimientos de Sonora están invirtiendo la británica-canadiense Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium experto tecnológico en metalurgia para separar el litio de otros metales ya están en el proyecto, se prevé la mina esté funcionando en 2022 para extraer 17,500 toneladas por año en la primera etapa y en la segunda 35,000 toneladas, se calcula la existencia de 243 millones de toneladas. La explotación durará 19 años. Sonora es el principal productor de cobre, grafito, Además de producir el 24% del oro del país, es un importante productor de plata, fierro y minerales no metálicos. Cananea y Nacozari llevan cientos de años. Pero toda esa riqueza no ha sacado a las comunidades sociales cercanas del atraso. No debe suceder lo mismo con la explotación de litio.

El litio representa una nueva oportunidad de explotar esa gran riqueza para beneficio de los mexicanos bajo modalidades diversas, pero sin perder el control de la riqueza. Hacia eso vamos. Aquí los “empleados legislativos del gran capital” se quedarán con las ganas de servirlo una vez más.