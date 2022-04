Este miércoles fueron publicadas las modificaciones a la Ley Minera en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establecen que el litio es de propiedad nacional.

Las modificaciones entrarán en vigor un día después del decreto, es decir, a partir de mañana 21 de abril.

“La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables. El cumplimiento de la legislación y Tratados Internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas será escrupuloso por parte de dicho organismo público.” Ley Minera. Artículo 10, párrafo tercero

Ley Minera pasó fast track por Diputados y Senado

Luego de haber pasado la aprobación el lunes en la Cámara de Diputados y el martes en la Cámara de Senadores, ambas en fast track, no se dejó pasar un día más y se publicó este miércoles por parte del Ejecutivo.

Cabe recordar que diputados y senadores de oposición votaron principalmente en abstención debido que argumentaron no se les mandó el dictamen con tiempo suficiente para su análisis.

¿Cómo votaron los diputados y senadores la Ley Minera?

En la Cámara de Diputados la votación fue de:

275 votos a favor

24 votos en contra

187 abstenciones

Mientras un día después, en el Senado, fue de:

86 votos a favor

20 votos en contra

16 abstenciones

La oposición Cámara de Diputados se retiró del debate con la idea de no discutir lo que no había leído, mientras su contraparte dijo que era una irresponsabilidad no presentarse a votar.

Aún con ello, Morena y aliados lograron los votos suficientes para que fuera aprobada.

La reforma modificó en la Ley Minera:

Artículo 1

Artículo 9, párrafo primero

Artículo 10, párrafo primero

Adicionó un Artículo 5 BIS

Adicionó un párrafo tercero en el Artículo 10

Reforma a ley Minera en el DOF (DOF)

La Ley Minera incluye que se creará un organismo público descentralizado para el aprovechamiento del litio.

Este organismo deberá crearse en los siguientes 90 días, de acuerdo con los tiempos legales.

El organismo tendrá el apoyo del Servicio Geológico Mexicano y se deberá garantizar la salud de los mexicanos.

También se garantizaran los derechos de comunidades y pueblos originarios, así como afromexicanos en relación con la producción del litio y sus cadenas de valor.

Ley Minera establece que no habrán concesiones para explotar litio

La aprobación de la reforma que considera al litio como un mineral nacional y por lo tanto no dará concesiones o permisos a particulares para su producción, se inició solo un día después de rechazar la reforma eléctrica el domingo 17 de abril.

Cabe recordar que la aprobación de la Ley Minera se ve como un logro para el partido mayoritario, Morena y sus aliados, tras ese rechazo.

Dicha sesión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados duró 12 horas y tuvo tal relevancia que diputados durmieron en sus oficinas de la Cámara a diferencia de la Ley Minera que se votó en abstención y con ausencias.