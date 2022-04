El presidente está en una profunda crisis. Los morenistas/obradoristas (que son lo mismo) por supuesto que lo niegan y lo negarán. Pero es muy evidente. Que el país esté en crisis, es una realidad pero también seamos honestos, ha estado en crisis desde hace años.

Lo que creo (siempre recuerden que lo que aquí escribo es mi particular opinión) es que el propio presidente es el que está en crisis en imagen y en popularidad y esto es grave para el país. Y lo es, porque está decidiendo hacer cosas para atraer la atención que están rayando en la locura. Primero, su reforma energética no pasó, así de plano, y para el presidente este ha sido uno de los fracasos que más le han impactado, creo yo.

Uno de los golpes que más le dolieron fue descubrir que no tenía ganada en su totalidad a la CDMX, capital del país, que incluso él mismo gobernó, entonces el resentimiento contra los que no lo apoyan se potencializó.

El que su reforma energética no pasara también fue devastador para él, pero no porque pensara si era benéfico o no para el país , sino por berrinche, pues. Porque él lo propuso y no fue aprobado. Es un berrinche personal, que se lo toma personal. No ve por el país. Ve por él.

Y es así como entonces se está quedando sin ninguna otra estrategia para distraer y llamar la atención y miren que ya ha intentado de todo: Hasta rifar un avión.

Sin embargo, dice que habrá una nueva consulta ahora para nacionalizar el litio. A ver, pongamos contexto. Esta idea no es nueva, ya que Bolivia nacionalizó el litio hace 14 años, impulsado por Evo Morales, quien quería tener para el 2015 (hace 7 años) toda una industria de baterías y automóviles eléctricos para el país.

Pero a la fecha esto no ha sido una realidad para Bolivia. En pleno 2022 Bolivia no es un competidor en el mercado mundial de baterías de litio. El país que más produce litio en el mundo es Australia.

Los obstáculos para que esta idea de la explotación y expropiación del litio fuera un éxito para México son similares a los de Bolivia.

México carece absolutamente de las tecnologías necesarias para el procesamiento del litio y el problema es aún mayor: Se encontró que el litio qué hay en Sonora, está mezclado con arcilla, lo que vuelve el proceso particularmente complejo.

Entonces nos queda la conclusión y la reflexión de que no se entiende qué quiere hacer el presidente, si “nacionalizar” el litio, pues sería absurdo porque ese ya es nuestro y se encuentra entre las riquezas de los recursos minerales mexicanos.

Si el presidente quiere retomar la idea de Evo Morales pues la tiene difícil, porque al final , Evo tuvo que pedir ayuda a la iniciativa privada, esa iniciativa privada que tanto detesta Obrador, ya que Evo Morales se dio cuenta que por sí solo el no podía, pues los costos eran altísimos.

Después culpó de el golpe político que sufrió por culpa de esos extranjeros que retomaron el litio. Es decir, culpo a nadie por nada. Pero a alguien había que culpa .

Lo que más bien creo que busca el presidente es que algo, por fin, le salga bien. Entiendo su desesperación. Pero lo que no entiendo es que el propio gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, haya tuiteado con una felicidad inaudita que el presidente construirá un bonito estadio de beisbol para 8 mil personas.

Eso es una grosería, de parte del presidente y una grosería por parte del propio gobernador. Un estadio que costará miles y millones de pesos, dinero que se requiere para otras necesidades urgentes en el país.

Mientras tanto hablar del litio le ayuda a distraernos otra vez de temas importantes. Hoy el tema es el litio, ¿mañana qué tema usará? Y estos temas ¿ayudan realmente al país ? Mi pregunta es ¿así cómo quiere el presidente recuperar popularidad y recuperar votantes con estas acciones?

El tema no es la urgencia del litio, ni necesitamos más estadios de beisbol.

Lo que necesitamos es a un presidente. Eso necesitamos, ¿Qué tenemos que hacer para que Andrés Manuel López Obrador se dé cuenta de eso? ¿Cuándo será que empezará a gobernar? Él dice que ya se va en 2 años 5 meses, lo tienen perfectamente contado y claro porque lo dijo ayer.

¿Nosotros qué cosa tenemos clara?

Es cuanto.