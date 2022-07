Me llama mucho la atención la forma vil y soez que tiene la muy maltrecha oposición y sus escribientes (o payasos) a sueldo para demeritar al gobierno federal y en especial a la familia del presidente López Obrador.

Revisando lo “viral” en las redes sociales me topo, en primer lugar, con un video de un sacerdote con la imagen de la Virgen de Guadalupe, arremetiendo contra los gobiernos que aplauden o solapan “la cultura de la muerte” pidiendo a los ciudadanos que no voten por ellos.

Nuevo ataque de Pedro Ferriz de Con contra AMLO

Este video fue publicado por el ultraderechista e hipócrita Pedro Ferriz de Con, sí, el mismo que años atrás fue exhibido con su amante y que después lloriqueó como plañidera pidiendo perdón a su familia y a dios por el desliz.

Así de esa calaña es esa gente ultraconservadora, hipócrita y fantoche, que ahora con un cinismo descomunal toma el video de un sacerdote, que abusando de su sotana y del fanatismo trasnochado de muchos mexicanos, se suelta de delirar (perdone usted, pero ese discurso es más propio de un lunático que de una persona lúcida y cabal) con la imagen de la virgen de Guadalupe, sabiendo la importancia que tiene “la morenita” para millones de creyentes en este país.

Se sintió el cura Hidalgo pero en patético queriendo influir en las conciencias de los católicos y el acto me parece poco menos que ruin, porque no es su papel.

Pero la culpa no la tiene el indio, si no quien lo hace compadre, dicen por ahí.

El cura puede ser ignorante y fanático y pasarse por el arco del triunfo nuestra Carta Magna incitando a votar por la ultraderecha y demeritando el papel del partido en el poder.

Ferriz de Con pudo (y debió) abstenerse de publicar en su cuenta de Twitter semejante aberración, pero no, claro que no.

Como corderito obediente ahí va a hacerle la ronda a sus patrones, que no disimulan el miedo ante la Cuarta Transformación.

Ahí tienen el segundo ejemplo que les pondré.

Brozo se lanza contra Beatriz Gutiérrez

Víctor Trujillo en su papel de Brozo, el payaso tenebroso, sacó del baúl un video publicado el año pasado, en diciembre de 2021, donde la señora Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del presidente, habla de la importancia de la lectura para frenar los índices delictivos en México.

Este discurso, pronunciado en el Fandango por la lectura, que se llevó a cabo en Cajeme, Sonora, en donde la escritora también leyó algunos fragmentos de cuentos, nada tenía que volverse de nuevo viral.

¿Cómo para qué desempolvar este video? Y no sólo eso, ¿para qué hacer memes con lo que ahí se dice?

Si al payaso de Trujillo le incomoda que la señora Beatriz Gutiérrez promueva la lectura como una estrategia eficaz para combatir la delincuencia es porque con seguridad, en su infinita ignorancia, sigue pensando y hasta aplaudiendo la estrategia fallida de Felipe Calderón contra el narcotráfico, con todos los daños colaterales que esto nos dejó.

Si bien es cierto que se necesita para pacificar el país algo más que la lectura, el regalar libros, el fomentar la cultura y el incitar a la población a que lea algo más que revistas pornográficas o de chismes nos habla de un plan certero para acabar con los horrorosos índices de analfabetismo que hay en el país y que se han acentuado con el igualmente terrible y desastroso rezago educativo que en la actualidad existe.

No sé si el señor Trujillo sepa que en México, según datos del INEGI, hay más de 28 millones de personas en rezago educativo y 4,456,431 personas que no saben leer ni escribir.

Esas personas, no todas, claro que no, pero sí una buena parte, son propensas a caer en manos de maleantes que los inducen a delinquir porque no tienen oportunidades para ganarse la vida.

Por supuesto que leer un libro, que saber escribir, que poder acceder a la cultura le cambia el destino a cualquiera y si tiene dudas, lo invito a que vea que en Veracruz nos hemos topado con personas que no saben ni cuál es su fecha de nacimiento (no, no exagero, tengo datos reales de eso), que jamás han visto ni por fuera una escuela, que viven en la calle, que no tienen forma de alimentarse, que viven en condiciones tan paupérrimas que asustan, que lastiman.

Al payaso de Trujillo hay que decirle, con manzanitas a ver si lo entiende, que la señora Beatriz Gutiérrez dice lo correcto:

“Toma un libro, deja de hacer lo que haces y toma un libro, es el arma más poderosa que tiene una nación para vivir en paz”. Beatriz Gutiérrez

Lo más grave: el payaso Brozo en su momento se dijo o presumió ser líder de opinión y gente como él da más pena que los que no tienen la fortuna de saber leer y escribir por el simple hecho que sabiendo hacerlo transpira ignorancia.

Brozo y Ferriz de Con responden a la “derecha trasnochada”

Y ambos personajes que aquí he nombrado usan las redes sociales para ofender la inteligencia de los demás por órdenes (casi puedo jurarlo) de esa derecha trasnochada que está en agonía y desesperada porque saben que ya perdieron los votos de millones de personas que poco a poco van despertando.

Y si lo hacen por puro gusto, peor aún porque al exhibir sus fobias y hasta sus filias nos muestran su poca calidad humana, la cual es conocida por todos y no es necesario agarrar las redes sociales para demostrarlo.

¿Me equivoco?