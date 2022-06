“Lo queremos seis años más” fueron parte de las porras y gritos que lanzaron habitantes de San Sebastián Morelos, Estado de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a fin de apostar por la reelección un periodo más.

Esto se dio durante la gira de trabajo de este sábado en la que el presidente inauguró tres sucursales del Banco del Bienestar en diversos municipios.

Ante las peticiones, el presidente AMLO movió la cabeza de manera negativa y explicó posteriormente que él se apega al principio maderista de no reelección.

También dijo que se debe buscar el relevo generacional y que no, como lo ha dicho en varias de sus mañaneras y eventos, no se debe tener apego al dinero y al poder.

Además, bromeó con su edad pues dijo que ya está “chocheando”. Después aclaró que tiene fuerza y está “bateando por arriba de los 300″.

“Les voy a explicar por qué no soy partidario de la reelección. Primero por una cuestión de ideales, acuérdense desde el principio del lema de ‘Sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección’ del apóstol de la democracia Francisco I. Madero, no a la reelección. Segundo, porque hay que buscar que haya relevo general generacional. Y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder, ni el dinero. Añado otra cosa, ya estoy chocheando también”

AMLO