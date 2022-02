A pesar de traicionarla, Pedro Ferriz de Con reclama a Carmen Aristegui; “me diste la espalda por defender a AMLO”

Pedro Ferriz de Con reclamó a Carmen Aristegui por darle la espalda para defender al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El periodista dijo lamentar que tanto Aristegui como Javier Solorzano le dieran la espalda para apoyar a AMLO cuando pudieron “haber hecho muchas cosas juntos”.

Pedro Ferriz de Con lamenta que AMLO le de la espalda a Carmen Aristegui

A través de redes sociales, Pedro Ferriz de Con aseguró que lamenta que AMLO le haya dado la espalda a Carmen Aristegui, quien, de acuerdo con él, lo traicionó por defender al ahora presidente.

Ferriz de Con dijo que espera que “luego de años” Aristegui haya comprendido que a pesar de darle la espalda por defender al mandatario, ahora éste le haga lo mismo.

Esto luego de diversas declaraciones que AMLO ha hecho sobre la periodista, a quien llamó “paladina de la libertad” debido al escándalo de su hijo José Ramón por la lujosa casa en Houston en la que vivió por un año.

Luego de que el mandatario comenzó a exigir que “los periodistas famosos” transparentaran sus ingreso, Carmen Aristegui que, de acuerdo con el mandatario es parte del “bloque conservador” decidió responder al reto.

La periodista aclaró que su medio se mantiene gracias a su trabajo, su audiencia y a los anunciantes que se publicitan tanto en su noticiero matutino y el portal de noticias.

Esto dio pie para que Pedro Ferriz de Con asegurara “lamenta tanto” que ahora sea Aristegui quien tenga que ser a quien el mandatario le da la espalda, a pesar de haberlo acompañado en otro momento.

“Espero que Carmen Aristegui y Javier Solorzano, luego de años, hayan comprendido que si por defender a Andrés Manuel, me dieron la espalda, ahora es la espalda del presidente la que les presenta frente. Lo lamento tanto. Pudimos haber hecho muchas cosas juntos” Pedro Ferriz de Con

La traición de Pedro Ferriz de Con a Carmen Aristegui

Pedro Ferriz de Con trabajó con Carmen Aristegui y Javier Solórzano en su incorporación a Grupo Imagen, en el que cada uno tenía su propio noticiero.

Sin embargo, la investigación y divulgación de los abusos de pederastia cometidos por Marcial Maciel, líder de Los Legionarios de Cristo provocó una ruptura con el canal, aseguró Solorzano.

Carmen Aristegui y Solórzano no estuvieron dispuestos a aceptar que se les impusiera una línea editorial marcada por Ferriz de Con, pues habían entrado al canal con el entendido de que habría diversidad de pensamiento en sus noticieros.

Debido a esto, se comenzó con la negociación para su salida de Grupo Imagen que concluyó con una disputa entre Aristegui y de Con en la cabina donde la periodista transmitía su noticiero.

La empresa había afirmado que se había acordado que ya no haría más el noticiero de Carmen Aristegui, pero esto no había pasado.

Cuando la periodista quiso entrar a la cabina para realizar su programa Pedro Ferriz de Con le impidió la entrada y le dijo que sería él quien condujera su espacio.

Pero Carmen Aristegui no había firmado todavía su salida del canal. Ferriz de Con aseveró que no podía estar al frente del noticiero por haber faltado a la ética luego de anunciar al aire que ya no renovaría contrato por “conflictos internos”.