La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida … y así cantando y bailando desde temprano y -¡Por supuesto!- también revisando las noticias y haciendo mis síntesis informativas me detengo en la columna que Fernando Yunes Márquez, (ex alcalde porteño y cuñado de la actual señora presidenta de esta ciudad ) escribe en El UNIVERSAL.

Me entero que Fernando es columnista y con más morbo que interés me detengo a leer el texto.

A mis más de 30 años en este oficio nadie me dora la píldora y sé perfectamente cuándo hablamos de una colaboración pagada y cuánto cuestan éstas.

Muchos le llaman “chayo” pero en realidad son convenios que los medios nacionales, y más de la talla de El Universal, hacen con políticos o con la iniciativa privada para darse promoción a un elevado costo, con el propósito de estar en la mira de los lectores y posibles electores.

Fernando Yunes ya empezó su campaña

Y sí, Fernando empezó ya su campaña.

No es que el millonario cuñado de la señora Lobeira le haya dado por la intelectualidad y ahora escriba, claro que no. Sabemos de sobra que los Yunes no dan paso sin huarache.

Lo que Fernando pretende, en forma muy velada, es empezar a meter ruido con miras a la sucesión presidencial y de gubernatura para el 2024, que ya tenemos a la vuelta de la esquina.

Su “columna” en el mencionado medio no es más que una arenga política que lleva como título “Rumbo a 2024 la mejor alianza es con la sociedad civil” y donde cada línea refleja el miedo, el terror, que tiene la derecha a Morena y su deseo en posicionarse como la “mejor opción " para llegar de nuevo al poder.

Comienza el texto de Yunes:

“Una vez pasadas las elecciones celebradas este año y más allá del análisis de los resultados electorales, me parece que la verdadera lección que nos tenemos que quedar como oposición es que nuestra estrategia no puede ser simplemente “no somos MORENA”, porque eso no le ayuda a nadie”. Fernando Yunes

Más allá de los errores de sintaxis que presenta el texto (podemos recomendar al señor Fernando un buen redactor) notamos que el pánico se asoma en estas líneas y reconoce que solos (el PAN) llevan todas las de perder ante la ola guinda que invade el territorio nacional.

La mala administración panista -no solo en el puerto jarocho y en Boca del Río, cuya INEPTITUD es notoria - orilla a medidas desesperadas y a pedir a gritos que se una la sociedad Civil para hacer bulto y poder derrotar al partido en el poder

¡Quién los viera!

Sabedores de su fracaso comienzan desde ahora a querer “amarrar” sus puestos para seguir llenando sus bolsillos de dinero mal habido, como lo hizo Ricardo Anaya, por solo citar un ejemplo, que ahora anda a salto de mata tras saturar sus cuentas bancarias con escandalosas cifras que no son acordes a sus ingresos.

El punto es que los Yunes (Miguel y Fernando, sobre todo) se defienden como gatos boca arriba para perpetuar su estancia en el poder y le echan la manita a su muy venido a menos partido, cuyos candidatos a la presidencia son grises y deangelados, mucho más si llegaran a competir con un mujerón como Claudia Sheinbaum.

La arenga de Fernando concluye así:

“Desde este espacio hago un llamado a todos mis colegas de la oposición a que seamos nosotros quienes nos sumemos a los esfuerzos de la sociedad civil, porque sólo así podremos ser una alternativa rumbo a 2024″. Fernando Yunes

¡Zas!

Solitos no pueden y por ello quieren amarrar desde ahora los moches, los “donativos” y toda la porquería que sabemos usarán para lograr su objetivo.

Morena, por su parte, no debe dormirse en sus laureles.

Dentro del partido también hay corrupción, malas prácticas y malos elementos que deben echar la basura y hacer un real trabajo de unidad con gente nueva y propuestas que estén a la altura de lo que la sociedad necesita y merece.

La carrera al 2024 ya arrancó y lo último es quedarse dormidos porque enfrente, aunque con patadas de ahogado, ya están empezando a tejer los hilos para quedarse donde nadie los quiere pero que se empeñan en estar.