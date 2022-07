“Uno tiene un representante o mánager, un masajista que le ablanda a uno el cuerpo, recibe consejos hasta del promotor, alguno se lleva más dinero que el propio boxeador; pero lo cierto es que cuando suena la campana, te sacan el banquito y uno se queda solo.” OSCAR BONAVENA

“Pero ya, pues la ventura por aquí vos ha traydo, convién en toda figura sin ningund otro partido, que me dedes la çintura, o entremos a braz partido; ca dentro en esta espesura vos quiero luchar dos pares. Desque vi que non podía, partíme dallí sin daña, como aquel que non sabía de luchar arte nin maña; con muy grand malenconía, arméle tal guardamaña, que cayó con su porfía çerca de unos tomellares.” MARQUÉS DE SANTILLANA

Lo que los morenistas no obtienen por vía de las urnas, lo arrebatan por la mala. Ese podría ser otro de los muchos lemas del lopezobradorismo.

Y es que el día de ayer, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados —una vez más— incumplió la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual le ordena incluir a un diputado de Movimiento Ciudadano en la conformación de la Junta mencionada. Como justificante, la JUCOPO se comprometió a modificar el marco normativo para que en algún momento todos los grupos parlamentarios tengan al menos un espacio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En el colmo del cinismo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, cuando se le preguntó cuándo se modificará la norma, contestó que “será en el futuro”, sin señalar una fecha exacta. En otras palabras, queda claro que seguirán pateando el bote con tal de no atender la sentencia del máximo tribunal electoral al respecto de la confirmación de la Permanente.

Eso sí, los diputados de la Junta aprobaron el pronunciamiento que mandarán al TEPJF, donde el grupo mayoritario de Morena y sus aliados ratifican que hay imposibilidad jurídica para cumplir con la citada sentencia. De nada ha servido que los diputados de oposición se manifiesten por su acatamiento.

“Imposibilidad jurídica” de acatar la ley y las sentencias del TEPJF viniendo de la Cámara de Diputados, la cual tiene como una de sus obligaciones “fomentar la cultura parlamentaria y legislativa”. ¿Cómo piensan fomentar la cultura legislativa, si son los primeros en no acatar la ley?

Al final de la jornada legislativa, MC lamentó la decisión de los diputados de ‘Juntos Hacemos Historia’ y señaló lo que es cierto, todo esto es un abierto desacato al TEPJF.

Más allá de los argumentos esgrimidos por quienes negaron el ingreso del partido naranja a la JUCOPO, cabe la pregunta, ¿qué harán ahora Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta en el Senado y quien apoya a dicho instituto político?

Supongo que AMLO y sus legisladores ‘le midieron muy bien el agua a sus camotes’, ¿pero y si no? ¿Qué implicaciones tendrá todo esto de cara a la contienda presidencial del 2024 en materia de alianzas y posicionamientos?

Cierto, estamos viviendo el sexenio donde no existe una clara división de Poderes, así sea con respecto al mismísimo TEPJF; donde también se les da por silenciar a los órganos autónomos. Quienes juraron guardar y hacer guardar nuestra Constitución no honran su juramento, no importándoles a diputados como Ignacio Mier, Alberto Anaya y Carlos Puente estar en riesgo de recibir sanciones penales, ya no se diga respetar la normatividad.

Dante Delgado emitió un breve comentario en sus redes sociales sobre la ilegalidad: “A pesar de que los tribunales nos han dado la razón, hoy Morena y sus aliados insistieron en negarle el lugar que le corresponde a la Bancada Naranja”.

En un par de años ¿recordará lo que hoy opina de Morena?, ¿ayudará este desaire, esta ilegalidad, para que busque a la alianza opositora? O tan solo lo utilizará como moneda de cambio con la 4T?

Más allá de lo que se piense de Movimiento Ciudadano, que si debe unirse a la alianza como única opción de vencer a morena en el 2024 o bien como un apéndice de Morena, o que como insiste hasta ahora, ir de forma independiente, lo cierto, es que debería tener un lugar como representantes de quienes votaron por él. No debiera existir la necesidad siquiera de discutir al respecto.

Sin embargo, lo que sucedió en la Cámara de Diputados, no solo fue una ilegalidad, también es un aviso de lo que viene. La decisión de Morena de no permitir que ciertos partidos crezcan o su forma de castigarles. El poder obtenido democráticamente por la vía de las urnas, ejercido ilegalmente con el fin de retenerlo y perpetuarlo de forma nada democrática.

Muestra de esto es que, ayer mismo, los senadores de Morena buscan el relevo de Ricardo Monreal en la Jucopo. ¿Su “pecado”? haber sido crítico a algunas de las decisiones de López Obrador.

Dante y Monreal se ven arrinconados por la 4T, ¿se van a quedar cruzados de brazos o como buenos boxeadores saldrán de la esquina? Espero así sea; pronto lo sabremos.